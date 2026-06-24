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繆江霞 - 調護內外助化解 中醫防治乳腺增生/乳腺囊腫 - 中大說中醫

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香港中文大學中醫學院
35分鐘前
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生活 專欄
內容

乳腺增生、乳腺囊腫是香港成年女性高發的乳房良性疾病，經期乳房脹痛、摸到硬塊結節是典型症狀，給不少女性帶來身心困擾。中醫對這類婦科疾病，有全方位的防治方案。

　　中醫將乳腺增生、乳腺囊腫這類病症歸為「乳癖」範疇，認為核心病機與肝氣鬱結、痰瘀阻滯、沖任失調密切相關，都市女性壓力大、情緒焦慮、作息紊亂，更是加重病情的主要誘因。

　　單純性乳腺增生、乳腺囊腫屬於良性病變，並非癌前病變，絕大多數情況下不會直接發展為乳腺癌，毋須過度恐慌，但需警惕不典型增生等特殊情況，做好甄別與定期監測。中醫通過中藥、針灸、食療、生活調養多方面調理，能有效緩解不適、改善體質，減少病症反覆。

　　從中醫機理來看，女子乳房循行肝經，肝主疏泄、調節情緒與氣血運行。長期壓力大、抑鬱煩悶、熬夜勞累，會導致肝氣不暢，氣機鬱滯進而引發痰濁、瘀血凝滯，堵塞乳絡，形成脹痛、結節與囊腫，症狀多在經期、情緒波動時加重。調理核心以疏肝理氣、化痰散結、調和氣血為主，兼顧身心同調。

藥療針灸內外同調

　　中藥調理講究辨證施治，針對性改善體質。肝鬱氣滯者，多見乳房脹痛隨情緒起伏，常用柴胡、鬱金、香附等藥材疏肝解鬱；痰瘀互結者，乳房腫塊質地偏韌，搭配夏枯草、浙貝母、當歸等，化瘀散結、疏通乳絡；沖任失調者，伴月經不調、腰膝痠軟，以枸杞、山藥、熟地等調養肝腎。

　　除中藥內服外，針灸是改善乳腺良性疾病的有效外治法。通過針刺膻中、乳根、太沖、期門、足三里等穴位，疏通胸部經絡、疏肝理氣、調和氣血，快速緩解經期乳房脹痛，縮小增生結節與囊腫，改善乳房疼痛症狀。每周1至2次針灸，配合中藥調理，效果更為顯著，適合症狀明顯、脹痛反覆的人群。

日常作息飲食宜忌

　　日常食療以清淡平和為原則，避開辛辣油膩、高脂甜食、濃茶咖啡及溫補燥熱食材。日常可泡玫瑰花陳皮茶，疏肝理氣、舒緩壓力；海帶瘦肉湯、冬瓜薏米湯，軟堅化痰、利濕散結；山藥枸杞粥健脾養肝，溫和調理體質，日常食用可輔助改善症狀。

　　情緒管理是乳腺養護的關鍵。中醫講「百病生於氣」，肝氣條達則乳絡通暢。長期焦慮、易怒、壓抑，會直接加重肝氣鬱結，導致病症反覆發作。日常要學會釋放壓力，多與人溝通、培養興趣愛好，保持心情舒暢。

　　作息與日常養生同樣不可忽視。熬夜最傷肝血，建議每晚11點前入睡，保證充足睡眠；堅持散步、瑜伽、八段錦等溫和運動，促進氣血循環；閒暇時按揉膻中、太沖穴，每次3-5分鐘，寬胸疏肝，居家就能簡單養護。

香港中文大學中醫學院
專業應用副教授
持續進修部主任
繆江霞博士
 

內服中藥如夏枯草、浙貝母等及輔以針灸，有助疏通乳絡。
內服中藥如夏枯草、浙貝母等及輔以針灸，有助疏通乳絡。
飲食上忌高脂甜食及燥熱食物，閒暇時可作穴位按摩如按揉太沖穴。
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通過中藥、食療等多方面的調理，減少病情反覆。
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繆江霞博士
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