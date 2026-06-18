KellyChu - 昂坪360推「1+1纜車優惠日間套票」  退役車廂變打卡點 | Executive日記

昂坪360今年迎來20歲生日。正值青春年華，當然與大家盡興一番，由即日起推出「1+1纜車優惠日間套票」，以半價預售，所有本地居民購買一程水晶車廂及一程標準車廂門票，均可享有半價優惠！成人門票原價港幣$330，現特價港幣$165；長者及小童門票原價分別為港幣$195及$185，優惠後票價分別為港幣$97及港幣$92。門票使用日期為2026年6月23日至8月31日。此套票不適用於纜車夜航。



2026年6月23日起，昂坪市集將率先開始20周年慶典！退役纜車首次「落地」變身20周年主題「打卡」裝置，麻將、冰室、地鐵站等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現，大家可以在裝置旁收集印章自製明信片，與親友分享快樂！



昂坪360董事總經理董沛銓先生說：「20年來，昂坪360共接待過2600萬名賓客，與香港人一起成長。作為20周年頭炮，很高興能以『1+1 纜車優惠日間套票』半價回饋本地居民。本月底將宣布更多慶祝活動，賓客將可體驗夜間纜車之旅，全線108架纜車換上夜光新裝，昂坪市集更會化身懷舊霓虹燈大道，俾大家來親身感受這場前所未有的盛會。」



KellyChu



多個「港味」滿滿場景將在昂坪市集各處呈現。