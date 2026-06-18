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楊立門 - 網紅廁所 | 慢活時代

慢活時代
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楊立門
3小時前
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生活 專欄
內容

　　隨着現代人消費模式的改變，還疊加北上大潮，香港一些曾經很風光、以高檔奢侈品為號召的大型商場已開始有點蒼老了，即使旅遊業開始復甦也幫不了許多。這趨勢其實在內地也有，但如北京上海這些一線城市，因為畢竟經濟體量和人口龐大，仍存在一些逆市奇葩。我上周末到南京辦了點公事，當地朋友帶我逛城中最大的德基商場，算是開了眼界。

　　南京雖非「北、上、廣、深」級別，但它是經濟強省江蘇的省會，生活水平十分高，市面很繁榮，作為「六朝古都」，亦有深厚文化底蘊。原來南京的旅遊業正處於一波很大的升浪，暑假未到，各處已見遊客逼爆的現象，那個德基廣場是華東區數一數二、年銷售額超過250億的中高檔商場，像我們的K11那樣，處處滲透着藝術元素。它有個富話題性的特點，就是八層商場內每層都斥重金打造一個超豪的洗手間，設計各有主題和風格，頓時成為去南京必到的網紅打卡點。

　　那是一個超越衞生間、進而成為休閒點的概念，因為供人如廁的地方本身不特別大，但周邊卻有個偌大和不分性別的休息區，遊人在設計獨特的座位上或打卡、或看書刷視頻、或打盹，在人海中找到自己的自由空間，各適其適。在那裏磨蹭的人未必能直接拉動商場的營業額，但人流本身是可以產生人流的，熱鬧的氛圍亦可以刺激消費。只可惜在寸金尺土的香港，這個模式很難複製。

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現任時事評論員
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楊立門

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