李居明 - 火年火月 龍王水散熱玄機 | 李居明大師會客室

進入馬年馬月，即今年的火年火月，每天都下雨不停，雷電交加。其實，這背後大有玄機。下雨代表降溫有力，所以人人不要煩躁，反而要忍耐，自求多福。



在風水上要化解火毒，以二牛水碟最為有效，代表子丑相合，特別看到一些賣工藝品的地方如牧童騎牛，有一位小朋友坐在牛上，即代表散熱有功，每家每戶也應擺放，龍及牛的擺設物均能散熱。



有朋友要搬屋，問我一間住屋怎樣才知道其風水好不好呢？如果是冬暖夏涼的話，一定是好風水。譬如現在天氣炎熱，如果你家中都未必需要開冷氣機的話，那就代表一定是風水屋了。



若是想測試自己的住屋磁場是否良好，嘗試用以下簡單的方法，只需要放一盆水在家的大廳正中心，當到了第二天，你要檢查一下那盆水，看看有沒有變化，例如變臭、水質不潔有變濁或有雜質的情況出現，都代表間屋有些古靈精怪。



術家很重視「水」的催旺和化煞功能，以「四海龍王水」最為殊勝，這是利用世界的東南西北方位，找出不同地方的礦泉水，並把它們聚在一盆，將盆放在家的正中心。例如，東方可以買日本的、南方可以買澳洲或是紐西蘭的、西方可以買法國的，北方就可以買北歐的，這樣除了能測試家中的磁場之外，也能擁有良好的風水效應。



而我的風水物品設計中，也有「四海龍王化煞盆」，上面雕刻「龍神」梵文種子字來加護，可放水及鹽，隔日換水。「鹽」是鹹的，代表北方水大，鹽多水少，堆如山丘更應，「安忍水」之功也。在電腦或手機充電位的「火毒」位，加放鹽巴為主的一盤清水或四海龍王水，便是濕土，散熱有功，即能化解火毒的影響及降溫。



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明