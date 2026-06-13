馮榕榕（Ruby） - 越南時裝 | 榕榕細語

最近到訪越南胡志明市，參加朋友婚禮之餘，也順道探看當地近年備受討論的本土時裝設計。早前已聽不少人提及，「去越南買衫」幾乎成為一種新興購物風潮——設計多元、風格鮮明，而且價格之親民往往令人難以置信，幾百港元足以入手一件剪裁講究的晚裝，這在其他時裝城市幾乎不可想像。



然而，當地品牌店舖林立，要在眾多選擇中找到真正兼具設計感與質料的作品，仍需要花點時間篩選。例如人氣熱點The New Playground，雖然集合大量本土品牌，但整體質素參差，設計偏向快速時裝，若追求剪裁與工藝，我會較為保留。



相比之下，Rue Miche L'édition則更值得細味。這是一間選品精準的買手店，匯集多個越南設計品牌，如Cocosin（以柔美剪裁和現代女性輪廓見稱）、Linh Phung（結構感強、帶有建築式輪廓）、Subtle Le Nguyen（融合東方元素與當代極簡），以及Nosbyn（偏向日常實穿與都會風格）。店內同時涵蓋男女裝，從日常穿搭到晚裝一應俱全。若時間有限，這裏是一個能快速理解越南設計語言的切入點。



在眾多品牌之中，JU et Saigon（JU Clothing）是我此行最欣賞的其中之一。品牌風格大氣而不張揚，擅長以簡潔線條營造出優雅氣場，剪裁利落，細節處理亦見用心。最令人驚喜是大多數單品僅數百港元，但無論用料還是版型，都有接近歐洲中高端品牌的質感。同樣的單品放在巴黎或米蘭，價格很可能多加一個零，這種性價比，正是越南設計最具吸引力之處。



另一個讓我印象深刻的品牌是Deliciae。品牌主打連身裙，設計從日常款到正式晚裝皆有涉獵。簡約款式約三百港元，而結構較為複雜的晚裝裙，內置魚骨、採用重工布料也不過六百至七百港元。當看到價錢時，我甚至需要反覆計算，才敢相信這樣低廉的價格可換來如此工藝。這種「價格與質感錯位」的體驗，着實會令人迷上越南時裝。



整體而言，越南設計正處於一個極具潛力的階段：創意自由、成本優勢明顯，加上年輕設計師對國際時尚語言的敏銳理解，使其作品既有辨識度，也具備實穿價值。對於願意花時間探索的人來說，這裏不只是購物目的地，而似是個尚未被完全發掘的時裝寶庫。



馮榕榕（Ruby）