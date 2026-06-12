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查小欣 - 高貴香檳吧 | 查乜料

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查小欣
7小時前
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生活 專欄
內容

　　香檳控的我，當知道中環置地文華東方酒店5月開了間香檳概念酒吧Blanc de Noirs，馬上去體驗。

　　香檳吧位處酒店7樓，與米芝蓮餐廳Amber和Somm為鄰。Blanc de Noirs是香檳的白中黑，是指用100%黑色葡萄釀製香檳，一般用100%的Pinot Noir或100% Pinot Meunier釀造，也可以是2者的混合。香檳吧設計以黑色和白色為主，簡潔利落。

　　酒吧提供多達25款杯裝香檳及500多款香檳，包括年份香檳和小農香檳，數量亞洲少有，並一系列招牌香檳雞尾酒，亦可享用Amber 3000款多的餐酒系列。

　　每晚highlight是上演「香檳時刻」（Champagne O'Clock Fountain）香檳杯砌成香檳噴泉，侍酒師注下香檳，逐層逐杯斟滿，甚有儀式感。

　　佐酒的招牌食品是酒店廚藝總監Richard Ekkebus匠心設計與香檳絕配的魚子醬菜式：脆炸魚柳包加魚子醬與法式蛋黃醬、法式Beaufort芝士小泡芙、香脆炸雞配田園沙律醬與魚子醬，呷口香檳，愜意。中環新蒲點。

查小欣
 

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2026-06-05 02:00 HKT
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