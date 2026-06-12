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張諾 - 香港名物雞蛋仔 | 任意行

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張諾
7小時前
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生活 專欄
內容

　　最近與一位來自北歐的朋友聚舊，談起旅遊話題時，他說幾乎每年都會到香港一次。對不少外國旅客而言，香港的吸引力在於中西文化交融、繁華都市景觀，以及方便快捷的交通網絡；但對他來說，最令他念念不忘的，卻是一份看似平凡的街頭小食－－雞蛋仔。

　　這位挪威友人每次到香港，總喜歡四處漫步，穿梭於鬧市與舊區之間，感受街道上熱鬧氣氛。他喜歡逛市場、乘搭電車，也喜歡在轉角小店前停下腳步，觀察香港人的日常生活。

　　在眾多美食之中，最能代表香港街頭文化的，在他心目中非雞蛋仔莫屬。他說雞蛋仔有點像家鄉常見的waffle。兩者同樣以麵糊製成，經過烘烤後散發誘人的香氣。然而，真正品嘗過後，他便發現兩者其實各有特色。相比之下，雞蛋仔外層更香脆，內裏卻保留鬆軟口感；一口咬下去，既有焦香，也有蛋香，層次十分豐富。尤其是新鮮出爐時，那股熱騰騰的香氣，更令人難以抗拒。

　　他認為，雞蛋仔最特別之處不只是味道，而是它與城市生活緊密相連。在北歐，waffle通常在咖啡店、餐廳或家庭聚會中享用，是一種較有儀式感的食品；但在香港，雞蛋仔卻隨處可見。無論是在港鐵站附近、街角小店，還是熱鬧商場外，都有機會買到一份新鮮製作的雞蛋仔。人們可以一邊步行、一邊聊天、一邊品嘗美食，簡單直接，充滿生活氣息。

　　雞蛋仔不只是一款小食，更是香港獨有的城市記憶。

張諾

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2026-06-11 02:00 HKT
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