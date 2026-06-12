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李純恩 - 發大水 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
7小時前
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生活 專欄
內容

　　晚上陽朔下大雨，連綿不絕下到第二天，遇龍河漲水，漫上岸來，許多地方都成了澤國。本來要去坐竹筏游江，因為漲水，竹筏都停了，江也遊不成了。這天桂林市內也一樣，大雨之下，灕江氾濫，江水湧上岸來，城中的馬路都成了河流，象鼻山一帶的河岸都不見了。

　　桂林多江河，常發大水，水大的時候，可淹至樓房兩三層高。在「七星景區」裏有一塊巨石，號稱是桂林最矮的山，山石上巨大地刻着「毛澤東思想萬歲」幾個大字，有一次發大水，水位高得可以淹到「小山」一半的位置，可見當時水勢之大。

　　這也是廣西特色，便如彩調劇《劉三姐》裏的唱詞：「你歌哪有我歌多，我有十萬八千蘿。只因那年發大水，山歌塞滿九條河。」廣西只要一下大雨便會發大水，江河暴漲，大水泛上岸來淹沒道路和房屋。記得小時候有一年夏天在省會南寧，大雨之後邕江發大水，江水泛上岸來，湧到父母住的單位宿舍，淹掉一樓，水位升至二樓。一樓人家帶着細軟家當全部搬到二樓，跟二樓人家湊合過日子，出入要用木浴盆作船。那時候人們對於這種生活中的困苦好像也習以為常，不大會發愁，小孩子更是像家門口開了個游泳池，游泳戲水，興高采烈。

　　這天在桂林的電視新聞中看到發大水的畫面，就想起小時候在廣西的經歷，時隔半個世紀，記憶依然清晰，連那水的顏色和水面上飄的東西比如鄰家孩子的一件塑料小玩具都記得。那水來得快，退得也快，卻在記憶中被留住，如今又遇，便再為記憶添了一筆。

李純恩

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2026-06-10 02:00 HKT
好好過日子