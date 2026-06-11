KellyChu - 保安局青年領袖訪酒泉 盼追隨黎家盈步伐征空 | Executive日記

繼香港首位太空人升空執行航天任務後，保安局青年領袖日前亦抵達甘肅酒泉航天科技中心，深度體驗國家在航天科技領域嘅卓越成就。佢哋獲安排參加航天技術發展專家講座，以及親手體驗組裝衛星模型，了解精密衛星嘅組成結構，藉此領略國家航天科技嘅飛躍發展。



學員全日行程緊湊而充實，佢哋首先參加咗航天技術發展專家講座，了解中國航天歷史同當中艱辛嘅歷程，深切體會到昔日一片沙漠嘅「航天城」，係點樣由多位全心投入國家航天事業嘅前輩專家，一步步打造成今日國際級規模嘅基地。學員之後仲親手組裝衛星模型（見圖），了解精密衛星嘅組成結構。有部分學員仲希望追隨黎家盈嘅步伐，期望有朝一日可以代表國家出征太空！



KellyChu