馮榕榕（Ruby） - 如何消除衣物汗味？ | 榕榕細語

香港夏天炎熱潮濕，每日外出必定大汗淋漓，汗漬浸透的衣物若清潔不徹底，不僅容易發臭、變黃，更會在纖維中殘留長期汗味。運動後揮灑汗水釋放的多巴胺讓人放鬆快樂，但衣服上留下的汗臭味，似乎怎麼洗都還是洗不走？原來汗污與皮脂會迅速累積細菌與異味，即使表面乾爽，實際上細菌仍在滋生。



要徹底清除汗味，首先要即時清洗。運動後當天立即清洗，細菌滋生越久越難去除。洗前預先處理，用天然去漬產品或氧系漂白劑，加攝氏45至50度溫水浸泡30分鐘至1小時，氧系漂白加溫水浸泡處理最有效去除黃斑異味。可選用標榜「強效洗淨力」及「去臭」功能的洗衣劑，含消臭成分才能中和異味。務必進行兩次清水漂洗，徹底沖除洗劑殘留與汗污，預防泛黃。



天然除臭方法也很有效，洗衣機加入90克梳打粉或醋，以三水比一醋比例浸泡一晚，亮白又清新。洗後置於通風有陽光處晾曬，紫外線消毒殺菌效果最佳，但夏日晾曬要有技巧，陽光長時間直射會有發黃褪色等副作用，或可用蒸氣熨斗整燙，用熱力殺滅殘留細菌。對付白色衣物領口袖口泛黃，先用天然去漬產品局部處理，再浸泡氧系漂白劑。衣櫃內亦可放置竹炭袋、香氛片吸收濕氣異味，別忘了定期清潔衣架灰塵。



夏天穿着首選透氣排汗的科技面料，主流材質各有特色。聚酯纖維耐用輕盈、速乾透氣、排汗快，熱氣濕氣不會鎖在皮膚間，是運動服的常用布料。許多跑步風褸、運動褲和運動衫都採用聚酯纖維混紡面料製成，是高強度運動理想布料。尼龍混紡或Cordura耐磨性極高，適合重視耐磨與長時間戶外活動者，特別是需要高強度耐用性的登山、露營、越野行程。涼感合成纖維排汗快、透氣度高，觸感涼爽，比傳統涼感衣更透氣。這個夏天，在買衫時宜優先選擇標榜「速乾」、「透氣」、「涼感」功能的機能衣。



但要注意的是，絕不可使用衣物柔順劑清洗科技面料！柔順劑會覆蓋纖維表面，堵住原有排氣孔洞與塗層，導致排汗、透氣、涼感等功能大幅降低。正確洗法是使用洗衣精加一般水清洗，防曬外套等細薄布料建議包網袋，避免鈎壞。如果擔心袖口洗久了會鬆掉，可以用橡皮筋綁住袖口避免彈性疲乏。冷水用手輕輕搓揉，反覆沖洗至洗劑完全洗淨，然後置於陰涼處晾乾，避免高溫曝曬變形。掌握以上技巧，好讓你的夏日衣物始終清新乾爽，讓科技面料發揮最大功效，徹底瓦解衣物汗臭味！



馮榕榕（Ruby）