KellyChu - $50零距離接觸馬仔 小馬大本營22日開放 | Executive日記

想同小馬零距離接觸？位於沙田彭福公園嘅全新社區設施「小馬大本營」就有呢個難得機會。現場設有五大主題活動：小馬策騎體驗、互動小馬教室、馬房參觀、同迷你小馬留影，以及趣味學習區，俾大家邊玩邊親近馬仔，培養小朋友對馬術嘅興趣同愛護動物嘅意識。



「小馬大本營」由香港賽馬會興建，將於本月22日正式開放。場內最受矚目嘅活動當然係小馬策騎體驗，3至14歲、身高100厘米或以上、體重70公斤以下嘅兒童，可以喺經驗豐富嘅馬術教練帶領下，同雪特蘭小馬近距離親近，享受安全又悠閒嘅策騎時光。家長需留意每個時段名額最多28人，想小朋友報名參加就要快手喇。



除咗騎馬仔，現場仲有互動小馬教室，由教練介紹馬匹習性同護理知識；亦可參觀小馬嘅「居所」，了解馬仔日常生活同飲食。另外仲可以同溫馴可愛嘅小馬合照，以及喺趣味學習區獲贈教育手冊，邊玩邊學，增進對馬匹同馬術世界嘅認識，最適合一家大細體驗寓教於樂嘅親子時光。



設施開放時間每日分為上、下午兩個時段，門票劃一收費50元，下星期二上午10點開始接受網上預約。名額有限，記得mark低日子準時搶飛呀。



KellyChu