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鄭曉光 - 齊心成就氫業 | 能源Don家

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鄭曉光
1小時前
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生活 專欄
內容

　　前陣子辦公室掀起一股健身熱潮，不論男女、年齡，大家都熱切討論1個英文字：「Hyrox」。早前社交媒體被它「洗版」，令我對此運動略有所聞但未知詳情，後來同事主動向我分享，原來這是鍛煉全身肌肉的競賽，由滑雪機、推雪橇、拉雪橇、波比跳等8個項目組成，而每項開始前參加者須跑步1公里。

　　「真的能完賽嗎？」甫聽完同事介紹，我心忖這賽事對參賽者體能需求極高，乍聽之下他們幾乎沒有喘息空間。豈料同事爽快回答：「唔驚！」他續解釋賽事設接力賽，4人組合每人只負責2項，隊員之間各有分工，練習專精項目，就算非「大隻佬」也能在賽場爭取佳績。

　　同事應對體能挑戰的態度令我印象深刻，孤軍上陣或許難成事，但集眾人力量，自然可迎難而上，向着目標邁進。我相信運動如是，工作如是，在推動氫能發展亦應當如是。

　　過去幾年，煤氣公司憑着營運氫氣的豐富經驗，致力推動氫能在香港的發展及應用，而我們深明要構建完整的氫能上、中、下游產業鏈，需多方協作共同推進。上月由機電工程署主辦的國際氫能發展論壇2026，吸引本港以至海外機構參展。作為香港氫能生態圈的一員，煤氣公司當然鼎力支持，並收穫豐碩成果。

　　在論壇首日，我們與來自香港、中國內地、法國及韓國四地共10間企業簽署合作備忘錄，當中包括工程公司、巴士營辦商、氫能技術設備企業等。戰略合作核心目標涵蓋利用堆填區生物沼氣生產綠氫，同時推廣氫能項目落地香港，並共同培育氫能初創企業，為行業注入創新動力。

　　推動氫能發展猶如投入運動競賽，需各方專業各司其職，發揮所長。今次合作可謂強強聯手，計劃打造完整氫能產業鏈，覆蓋生產、儲存、運輸、加注及應用各環節，目標在2030年前讓香港市民感受到氫經濟帶來的效益。

　　除了參與上述合作，我也在論壇發表主題演講，向行業代表及專家介紹煤氣公司發展氫能的獨特優勢：煤氣內約一半成分屬氫氣，可透過遍布全港、總長度達3700公里的地下煤氣管道，向客戶輸送源源不絕的氫氣。同場我亦分享公司最新氫能布局，包括電動車氫能充電系統、於建築工地及大型活動應用氫能發電機、綠氫生產項目等，希望讓大家更了解煤氣公司在香港氫能生態圈的核心參與角色。

　　為了加快氫能落地普及，煤氣公司一直上下一心，努力發掘更多合作機會及應用場景。聽完同事分享Hyrox比賽，我打趣問：「你覺得推動氫能項目抑或參加Hyrox挑戰較大？」對方笑說：「氫能項目有公司和各方支持，Hyrox就僅得四名隊員，所以『無得比』！」

鄭曉光

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2026-05-08 02:00 HKT
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