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李純恩 - 桂林山水 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
1小時前
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生活 專欄
內容

　　桂林的山水像水墨畫。尤其是清晨的薄霧尚未散開之時，江面先醒過來，天光水色，煙霧繚繞，四周寂靜，江面有輕盈的竹筏滑過，遠山近水，仙境一般。這幅畫，李可染畫過，徐悲鴻畫過。你如果到了那裏，清晨站在灕江邊上，人就在畫裏了。

　　此時坐船沿江而行，隨着陽光升起，兩岸的山峰逐漸清晰。山並不高，但姿態各異，有的像屏風舒展，有的聳起如刀削，有的山峰中空，透出一個大洞，洞中雲氣來回，便生出許多神仙故事。近山帶着青綠的潤，遠山則慢慢退成灰藍，層層疊疊延伸而去，不知幾許。如果不坐船，可以登上疊彩山，這已經是桂林市區的高峰了，居高俯瞰，山山水水都在眼下，傍晚時份，夕陽映照，光芒透過雲層，天是金色的，山是金色的，水是金色的，壯麗極了。

　　「桂林山水甲天下」，說的便是如此風景。但這還不是極限，因為到了桂林，人們又會來一句：「陽朔山水甲桂林」，那你要去陽朔了。當你到了陽朔，又有人跟你說「興坪山水甲陽朔」，於是你又去了興坪。

　　這自然都是當地人誇獎自家水土之言。喀斯特地貌最多奇山異水，所以在那一帶旅行，如畫風景總在前後左右，晴也好雨也罷，總是人在圖畫中。

李純恩

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李純恩 - 明天去桂林 | 好好過日子
　　明天要去桂林，跟上次去這個地方，相隔了十年。 　　桂林去過很多次，起初是因為本來在南寧工作的父母在文革期間被下放到桂林山區的一個錫礦，我從上海去探望。那真是一個山溝，從桂林坐汽車在山路上繞來繞去要六個多鐘頭才到。 　　那時候從上海坐一天一夜火車到桂林，在錫礦的辦事處招待所住一晚，第二天搭礦裏的運輸卡車進山，一路顛簸，好在沿途風景如畫，也不覺得悶。有時出車出得晚，走到半路就天黑了。盤
2026-06-03 02:00 HKT
好好過日子