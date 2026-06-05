李純恩 - 桂林山水 | 好好過日子

桂林的山水像水墨畫。尤其是清晨的薄霧尚未散開之時，江面先醒過來，天光水色，煙霧繚繞，四周寂靜，江面有輕盈的竹筏滑過，遠山近水，仙境一般。這幅畫，李可染畫過，徐悲鴻畫過。你如果到了那裏，清晨站在灕江邊上，人就在畫裏了。



此時坐船沿江而行，隨着陽光升起，兩岸的山峰逐漸清晰。山並不高，但姿態各異，有的像屏風舒展，有的聳起如刀削，有的山峰中空，透出一個大洞，洞中雲氣來回，便生出許多神仙故事。近山帶着青綠的潤，遠山則慢慢退成灰藍，層層疊疊延伸而去，不知幾許。如果不坐船，可以登上疊彩山，這已經是桂林市區的高峰了，居高俯瞰，山山水水都在眼下，傍晚時份，夕陽映照，光芒透過雲層，天是金色的，山是金色的，水是金色的，壯麗極了。



「桂林山水甲天下」，說的便是如此風景。但這還不是極限，因為到了桂林，人們又會來一句：「陽朔山水甲桂林」，那你要去陽朔了。當你到了陽朔，又有人跟你說「興坪山水甲陽朔」，於是你又去了興坪。



這自然都是當地人誇獎自家水土之言。喀斯特地貌最多奇山異水，所以在那一帶旅行，如畫風景總在前後左右，晴也好雨也罷，總是人在圖畫中。



李純恩