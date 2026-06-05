郭志仁 - 「上我屋企睇Prada？」 | 九宮格

「我買咗黎明隻新唱片，今晚去我度一齊聽？」、「我租咗最新出嘅《大白鯊》LD，去我屋企一齊睇？」、「今晚一齊買支酒睇Netflix？」



從黑膠唱片、LD、DVD到各大串流平台，改變的只是隨時代交替的媒介，而那句帶有曖昧暗示的「今晚去我度」，核心含意始終如一。順帶一提，或許讀者太年輕，LD ，即是雷射影碟LaserDisc，形似銀色的大型黑膠唱片，畫面質素好，但價格不菲，消費者都會選擇租借回家觀看。



適逢六月加州美酒月，壞男壞女酒聚各自帶來一瓶加州佳釀應節。資深酒友帶來極搶手的瑪莎莊園（Heitz Cellar Martha's Vineyard）紅酒，熱愛葡萄酒的人都對酒莊青睞有加。另一位酒界大師第一眼便看出轉了酒標，原來該莊園自2018年易手後，新莊主已將經典的舊酒標改為石窖設計。



席間男士都分享最近成功率頗高的邀約金句：「有冇興趣一齊睇第1集？」早前電影《穿Prada的惡魔》續集上映，不少男士相約心儀女生進戲院。當女生表示沒看過20年前的第1集，或早已忘記劇情角色，這便成了男士絕佳的契機：「不如去我度睇第1集，跟住再一齊入戲院睇續集？」



女生答應跟你回家看電影，男生就會視對方已經默許，銀幕上演一齣戲，梳化上則有另一場戲在鋪陳。其間的藝術，在於拿捏最完美的時機，讓女生的目光從梅麗史翠普與安妮夏菲維，轉移到你的身上。



一如戲劇橋段，隔日早上，另一半都會帶着一抹心照不宣的微笑抱怨說：「又話睇戲，最後都睇唔到一半……」



「你穿這雙也好，穿那雙也好，穿你的最好。」



洪嘉豪－《穿波鞋的惡魔》



郭志仁