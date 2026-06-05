Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 「上我屋企睇Prada？」 | 九宮格

九宮格
九宮格
郭志仁
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　「我買咗黎明隻新唱片，今晚去我度一齊聽？」、「我租咗最新出嘅《大白鯊》LD，去我屋企一齊睇？」、「今晚一齊買支酒睇Netflix？」

　　從黑膠唱片、LD、DVD到各大串流平台，改變的只是隨時代交替的媒介，而那句帶有曖昧暗示的「今晚去我度」，核心含意始終如一。順帶一提，或許讀者太年輕，LD ，即是雷射影碟LaserDisc，形似銀色的大型黑膠唱片，畫面質素好，但價格不菲，消費者都會選擇租借回家觀看。

　　適逢六月加州美酒月，壞男壞女酒聚各自帶來一瓶加州佳釀應節。資深酒友帶來極搶手的瑪莎莊園（Heitz Cellar Martha's Vineyard）紅酒，熱愛葡萄酒的人都對酒莊青睞有加。另一位酒界大師第一眼便看出轉了酒標，原來該莊園自2018年易手後，新莊主已將經典的舊酒標改為石窖設計。

　　席間男士都分享最近成功率頗高的邀約金句：「有冇興趣一齊睇第1集？」早前電影《穿Prada的惡魔》續集上映，不少男士相約心儀女生進戲院。當女生表示沒看過20年前的第1集，或早已忘記劇情角色，這便成了男士絕佳的契機：「不如去我度睇第1集，跟住再一齊入戲院睇續集？」

　　女生答應跟你回家看電影，男生就會視對方已經默許，銀幕上演一齣戲，梳化上則有另一場戲在鋪陳。其間的藝術，在於拿捏最完美的時機，讓女生的目光從梅麗史翠普與安妮夏菲維，轉移到你的身上。

　　一如戲劇橋段，隔日早上，另一半都會帶着一抹心照不宣的微笑抱怨說：「又話睇戲，最後都睇唔到一半……」

　　「你穿這雙也好，穿那雙也好，穿你的最好。」

　　洪嘉豪－《穿波鞋的惡魔》

郭志仁

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
9小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
15小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
9小時前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap圖公審洩試題 教育局、校方有回應！
社會
11小時前
日本AV女優藤咲舞於台涉賣淫斷正 落淚被捕畫面曝光遭驅逐出境 「國寶級天然美少女」疑整容？
日本AV女優藤咲舞於台涉賣淫斷正 落淚被捕畫面曝光遭驅逐出境 「國寶級天然美少女」疑整容？
影視圈
11小時前
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
飲食
10小時前
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
影視圈
10小時前
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
12小時前
李豪離巢TVB 4年變炒股達人買車買樓 曾演《愛回家》「馬子妮男友」 已退圈過優質生活
李豪離巢TVB 4年變炒股達人買車買樓 曾演《愛回家》「馬子妮男友」 已退圈過優質生活
影視圈
11小時前
更多文章
郭志仁 - 一百日海上旅程 | 九宮格
　　早前，酒界名人R先生於晚宴上閒談時突然說：「遲啲再見大家啦，我會離開香港一百日。同老婆一齊上郵輪。」眾人先是祝賀，同時也半開玩笑問：「你哋驚唔驚咁樣相處一百日，落船會離婚㗎？」 　　有乘坐郵輪經驗的朋友都會提醒，要小心選擇同行朋友。郵輪生活空間集中，即使只是五日四夜，彼此朝夕相對，已足以放大性格差異與相處細節。百多小時，可以加深感情，又可能摩擦頻生，不願再共赴旅行，更何況一百日?
2026-05-29 02:00 HKT
九宮格