KellyChu - 星光大道齊集四大熱點 特設VR體驗龍舟競渡 旅發局香港「夏日盛會」 聯乘商戶大推優惠吸客 | Executive日記

暑假嚟啦，旅客來港玩，唔少港人亦一家大細放下暑假，旅遊發展局推出全新嘅「香港夏日盛會」，就啱晒大家嘅需求。盛會將串聯城中焦點活動同優惠，打頭陣嘅係邁入50周年嘅「永明香港國際龍舟邀請賽」－－今年全面升級為「永明香港國際龍舟節」，本月喺尖沙咀海濱登場，而海濱活動首次延長至13日，橫跨端午節至七一回歸檔期，俾大家開心玩足半個月！



今年龍舟節賽事將喺6月27至28日舉行，參賽隊伍、國家同地區數量勝去年。來自16個國家同地區，包括中國、美國、英國、印尼等逾220支隊伍、4,500名健兒將參加21項賽事，競爭一定好激烈。Kelly見到班大隻仔選手就開心到跳起。



至於相關嘅海濱活動，首次延長至13日（6月19日至7月1日），俾市民同旅客盡情享受傳統與現代交織嘅文化體驗。星光大道嘅美食街及啤酒樂園將同步登場，大家可以一邊嘆啤酒、一邊為健兒打氣。偷偷話你知，現場更設有四大特色打卡位，包括「永明香港龍舟共創站」、22米長傳統木龍舟、全新電影《迷你兵團與大怪獸》聯乘龍舟主題裝置，以及巨型可口可樂樽及龍舟主題打卡熱點。如若想體驗龍舟競渡，仲有虛擬實境（VR），讓大家用新科技體驗傳統節慶。



除咗龍舟節，「香港夏日盛會」推廣期間，旅發局會聯乘 Trip.com Group、優質旅遊服務協會、香港零售管理協會、支付寶以及多個商戶，推出「夏日禮」，大派數十萬份消費優惠。想玩得盡興又慳到錢？記得mark實日子，享受呢個活力夏日假期喇！



KellyChu



香港旅遊發展局將推出全新推廣「香港夏日盛會」。