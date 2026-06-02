Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 育成遊戲 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
10小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　重遊水都威尼斯，只為赴一場兩年一度的視覺盛宴－－威尼斯雙年展。各國展館傾盡全力，競相為參觀者送上驚奇。今屆的日本館以一場別開生面的「育成遊戲」，邀請人們在戰火未歇、危機四伏的世代裏，沉思一個溫柔但沉重的命題：在這樣的世界，孕育新生，究竟意味着甚麼？

　　展間之內，208名「嬰兒」靜靜等候着「家長」。他們膚色各異，衣彩紛呈，細看之下，方覺衣上的紋樣皆由Nano AI生成。這裏不論身份、年齡、國籍，只要你願意，人人都可成為新手爸媽，體驗抱孩、換尿布的第一課。

　　抱起數公斤重的柔嫩嬰孩，沿階緩步登上2樓，已屬不易；更要小心翼翼將嬰兒安放於桌上，輕解尿布，內中並無穢物，卻藏着1枚QR Code。手機一掃，嬰兒的出生日期與一首「尿布詩」躍然而出。詩句由占星師暨作家石川ゆかり依據57個歷史日期寫下的祝福，讓觀者恍若親歷父母見證稚子成長的悸動與喜悅。展館之外，尚有陽光灑落的庭院，不妨推着嬰兒車，帶着你的「寶寶」外出漫步，感受世界的溫存。

　　這件作品的靈感，源自日裔美籍酷兒藝術家荒川醫Nash的真實生命歷程。他與伴侶透過代理孕母，迎來一對雙胞胎。從備孕到成為父親，他看見那些經常被隱沒的勞動－－代孕、捐卵、育兒。他在展館牆上親筆寫下：「這場演出，指向歷史上由女性承擔的照護勞動，也指向每個人對於『是否生育』的選擇與矛盾。但願這一切，能在一個安全的空間裏被共同感受。」

　　常言道：「生仔要考牌。」在一個充滿未知的時代，我們是否真已準備好迎接新生命的到來？藝術從不給予答案，然在這場展覽中，有人手忙腳亂，有人溫柔以待。那份生命最初的美好，已悄然在心間漾開。

林靜

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
20小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
18小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
14小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
23小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
00:51
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
2小時前
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
15小時前
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
2小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
12小時前
法官斥責被告邱鎮濠以沾上沙子的手指插入女事主下體，行為污穢惡劣。資料圖片
男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年
社會
18小時前
更多文章
林靜 - 一點心意 萬般匠心 | 紅棉樹下
　　點心，廣東話唸來溫柔－－「一點心意」。細細件，精緻在於巧思。鮮蝦伴豬肉成燒賣，海鮮與肉脂交織，一吃難忘；巧手摺出數十褶的蝦餃皮，蒸後雪白剔透，美得叫人捨不得動筷。點心之妙，不在飽肚，而在那份「點點心思」。 　　這份心思，在良廚心中不斷昇華。張偉忠師傅掌杓的「醉雍樓」，位處中環心臟的置地廣場，開張不久，已成點心迷朝聖地。張師傅帶領團隊，一口氣推出多款升級點心，可說是精心細思「爆棚」。
2026-06-01 02:00 HKT
紅棉樹下