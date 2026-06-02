林靜 - 育成遊戲 | 紅棉樹下

重遊水都威尼斯，只為赴一場兩年一度的視覺盛宴－－威尼斯雙年展。各國展館傾盡全力，競相為參觀者送上驚奇。今屆的日本館以一場別開生面的「育成遊戲」，邀請人們在戰火未歇、危機四伏的世代裏，沉思一個溫柔但沉重的命題：在這樣的世界，孕育新生，究竟意味着甚麼？



展間之內，208名「嬰兒」靜靜等候着「家長」。他們膚色各異，衣彩紛呈，細看之下，方覺衣上的紋樣皆由Nano AI生成。這裏不論身份、年齡、國籍，只要你願意，人人都可成為新手爸媽，體驗抱孩、換尿布的第一課。



抱起數公斤重的柔嫩嬰孩，沿階緩步登上2樓，已屬不易；更要小心翼翼將嬰兒安放於桌上，輕解尿布，內中並無穢物，卻藏着1枚QR Code。手機一掃，嬰兒的出生日期與一首「尿布詩」躍然而出。詩句由占星師暨作家石川ゆかり依據57個歷史日期寫下的祝福，讓觀者恍若親歷父母見證稚子成長的悸動與喜悅。展館之外，尚有陽光灑落的庭院，不妨推着嬰兒車，帶着你的「寶寶」外出漫步，感受世界的溫存。



這件作品的靈感，源自日裔美籍酷兒藝術家荒川醫Nash的真實生命歷程。他與伴侶透過代理孕母，迎來一對雙胞胎。從備孕到成為父親，他看見那些經常被隱沒的勞動－－代孕、捐卵、育兒。他在展館牆上親筆寫下：「這場演出，指向歷史上由女性承擔的照護勞動，也指向每個人對於『是否生育』的選擇與矛盾。但願這一切，能在一個安全的空間裏被共同感受。」



常言道：「生仔要考牌。」在一個充滿未知的時代，我們是否真已準備好迎接新生命的到來？藝術從不給予答案，然在這場展覽中，有人手忙腳亂，有人溫柔以待。那份生命最初的美好，已悄然在心間漾開。



林靜