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KellyChu - 中軸線貫連四方 舊跑道注新靈魂 體育園四大主題 穿梭啟德過去未來 | Executive日記

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KellyChu
10小時前
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生活 專欄
內容

大家去啟德體育園睇演唱會，除咗被主場館嘅紫色幻彩珍珠外牆吸引，有冇留意到整個園區仲有好多特色地方？等Kelly話畀你知，其實啟德體育園主要由3幢主體建築構成，包括啟德主場館、啟德青年運動場及啟德體藝館，而為咗更好地將咁大片區域連繫起來，設計團隊以「啟德中軸線」為重要設計概念貫連四方，與此同時，融入「啟德百感」作為主題，賦予不同區域有不同情緒主題，並化為一系列藝術裝置呈現，連結香港昔日啟德機場嘅歷史記憶與體育園今天嘅全新面貌。

　　若從啟德港鐵站走到啟德主場館，通常會經由渡行徑行上去中央廣場嘅主入口進行安檢，才能順利入場睇演唱會，呢條路正是「啟德中軸線」。它貫連園區四方布局，實現整體平衡，具象履行中國人嘅宇宙觀秩序，亦由此開拓四大主題內容－－文化傳承、航空、體育及社區，透過緊扣主題嘅戶外空間和公共藝術，讓大家探索啟德嘅過去、現在與未來。

　　鄰近宋皇臺港鐵站及啟德青年運動場嘅13/31廣場，擺放着一座名為「著陸」嘅巨型不鏽鋼雕像，出自澳洲藝術家羅素．安達臣之手。雕像係一名男孩和一名女孩在追逐玩耍嘅情境，男孩手上攞住飛機模型，模擬它在天空飛翔嘅畫面，讓不少人回想起童年快樂無憂嘅幸福時光。如今廣場位置正是舊啟德機場13/31跑道嘅位置，而飛機模型朝向嘅方向，亦是當年機師手動操作嘅47度轉向。由此反映，啟德園內不止建設功能性建築，園區設計上亦追溯地方記憶，融入情感和創意，啟發人們無限想像，與空間產生共鳴和記憶。    

KellyChu
 

兩位孩子玩紙飛機嘅巨型雕塑，既致敬舊啟德機場，亦讓大家聯想起童年快樂時光，情懷滿滿。
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