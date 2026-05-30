KellyChu - 展出200件Marvel極罕簽名珍藏 美國動漫展Comic Con登陸香港 | Executive日記

起源於美國聖地亞哥嘅著名國際動漫展「Comic Con」今年首度登陸香港，由昨天起一連三日於會展舉行。場內涵蓋荷里活、歐美及亞洲電影、遊戲IP、玩具品牌等，不但邀得國際巨星登場，Marvel漫畫大師Bob Layton亦專程飛來香港赴會，無疑係本港今年最大型嘅流行文化盛事，大批「次元」粉絲入場朝聖。其中4層樓高嘅悟空最為吸睛，成為會場最受歡迎打卡位。



Comic Con將電影、漫畫、動漫、電玩、收藏品與創意文化完美融合，係動漫迷必去嘅潮流派對。首屆香港Comic Con吸引不少國際與本地IP參展，其中Sony Pictures展出新作《蜘蛛俠：英雄重生》全新造型；《星球大戰》系列最新作品《曼達洛人與古古》亦首次於美國以外展出電影戲服及道具造型。本地代表Casetify x Tamagotchi聯乘系列也參與展出。



另一大亮點要數Signholic展出及出售嘅大量親筆簽名珍藏，佢哋精選咗200件極罕Marvel親筆簽名珍藏展出，包括鐵甲奇俠、美國隊長、雷神奇俠、鷹眼、變形俠醫及緋紅女巫等。《Rick and Morty》漫畫家 David Angelo Roman亦攜同其創作Pickle Rick出席香港Comic Con，並於藝廊與粉絲見面及即席創作；香港著名漫畫家曾偉文和馮展鵬，在現場揭曉為大會設計嘅主題海報。同場亦有《鐵甲奇俠》共同創作者、國際傳奇大師Bob Layton。



KellyChu

場內美女如雲。