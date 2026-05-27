張諾 - 當下－－香港藝術展 | 任意行

踏入五月不是下雨就是艷陽高照，周末見朋友最好的節目是先吃一頓午餐，再一齊看展覽。最近就到了香港藝術館看本地藝術家的作品。



「當下－－香港藝術展」集結了十九位本地藝術家的創作，以繪畫、水墨、雕塑、裝置及錄像等多種媒介，捕捉這座城市此時此刻的獨特氣息。



展覽以「城市」「風景」「虛實」「變奏」四個主題貫穿。陳家俊的機動裝置《勞動之光》在入口處以四足馬身人腿的造型不斷奔跑，規律的低沉聲響彷彿是城市勞動者的集體呼吸。陳惠立的《卡座》置於面向維港的落地玻璃前，椅面嵌入不同人的身體凹痕，觀眾可自由躺臥其中，以自身觸感去閱讀陌生人的印記。



轉入光影幽暗的空間，又一山人的錄像《我看山。便是山。》匯集了三十五年來的黑白隨拍，牆上水漬、路面裂紋在視角轉換間，幻化成層疊山巒與流動水墨。梁美萍的《微類誌》則將平日忽略的微小昆蟲放大投影，以黑蟻堆疊成磚、蝴蝶聚合成球，隱喻生命的脆弱與共存。



除了展示成果，展覽更將目光投向創作之源。地下別館特設的「靈感現場」，以微型工作室還原十九位藝術家的私密角落，呈現草稿、素材與各式工具。而首次推出的「創作現場」，邀請藝術家駐館創作，觀眾可以近距離觀察作品從概念醞釀到形式定格的完整歷程。



這場展覽免費開放至明年五月初，香港藝術正以一種可觀、可觸、可感的姿態，帶領我們走進創作現場。



張諾