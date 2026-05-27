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KellyChu - 科技城發展收地在即 農莊主拍片邀賞花 新田3萬呎向日葵花海最後綻放 | Executive日記

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KellyChu
17小時前
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生活 專欄
內容

小妹最近打開社交平台，看見一位叔叔介紹一片美不勝收嘅向日葵花海，原以為是在內地或其他地方，誰知就喺新界！叔叔係元朗信芯園農莊嘅園主梁日信（信哥），佢喺影片中介紹，園內多個品種已完全盛開，誠邀市民入場賞花。而隨着新田科技城第二期發展計劃展開，信芯園預計最快須於年內遷出，因此不少網民都紛紛留言稱要把握機會前往，呼籲各位珍惜香港美景。

　　信芯園以坐擁逾3萬呎向日葵花海而聞名，每棵向日葵都大大朵，金黃璀璨，令人賞心悅目。信哥指出，園內品種包括「荷蘭金鑽」、「日本香吉士」及香檳色「傲雪」等，目前已完全盛開，景色壯觀，父親節期間仍然美麗，誠邀大家來到信芯園欣賞如此美景。

　　參照政府文件，新田科技城第二階段收地最快今年開始，意味信芯園已進入搬遷倒數階段，將來去向仍然未知。不少網民直呼可惜，並呼籲要把握機會前往：「要好好珍惜仲有香港花海嘅日子」、「大家有時間都去幫親下老闆」，又大讚「啲花真係好靚」、「多謝你種咗啲靚靚花，比我哋有機會親眼睇到」、「叔叔你一定照顧得佢哋好好先有咁多咁靚嘅花」、「生活艱難，真係需要有咁美好嘅事」，亦有不少網民祝福信哥身體健康。

KellyChu
 

農莊主梁日信介紹園內不同種類的向日葵。
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