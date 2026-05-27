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小董 - 中醫望身形 觀體態知體質性情 | 輕鬆養生

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小董
17小時前
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生活 專欄
內容

　　中醫望診講求「形氣相合」，人之高矮肥瘦、骨架皮肉、舉止體態，皆由氣血、脾胃與腎氣所決定。透過觀察外在形態，不僅可判斷體質強弱、預知易發疾患，亦能洞悉心性稟性，此乃歷代醫家經千載觀察積累而來的養生智慧。

　　體態豐腴者可分兩類。其一為體質壯實之肥碩，肌肉緊實、骨架粗壯、軀幹厚實。此類人性格爽朗坦直，為人仗義，行事果斷，然性情偏急，易於動怒。體質多屬痰濕蘊熱、胃火熾盛，常見口苦口穢、大便燥結、肩頸拘緊等症，亦為高血壓、痛風之易患人群。調養當以清淡飲食為本，遠離油膩辛烈之品，勤於運動以疏暢肝氣。

　　其二為氣虛濕盛之虛胖，肌膚鬆軟、腹脹贅肉明顯，甚者肢體浮腫。其人為人溫和敦厚，不尚爭競，行事稍顯遲緩。究其本源，乃是脾胃氣虛，運化失司，水濕停滯體內。故常見身重困倦、精神萎靡、脾胃虛寒、大便溏薄、痰多水腫。調理重在健脾祛濕，忌食寒涼生冷，切不可單純節食以求瘦身。

　　身形清瘦者亦各有差異。形體乾瘦、面黃骨顯之人，多為陰虛血虧、虛火內擾。此類人思維縝密，情感細膩，易憂思過度、情志鬱結，多受失眠乾咳、手足心熱、咽喉乾澀所擾。日常需注重滋陰潤燥，戒絕熬夜，慎食溫燥補劑。而身形勻稱、肌理緊緻之清瘦者，陰陽氣血較為調和，處事沉着冷靜，唯思慮過度易損脾胃，平日宜恬淡安神，頤養心神。

　　骨架大小亦反映先天稟賦。身形高大、腰背挺直者，先天腎氣充盈，意志堅毅，耐受力強，然易見肝腎鬱火、腰背勞損。身形嬌小、骨架纖細者，先天脾胃偏弱，心思細膩溫和，卻常有氣虛乏力、消化不佳之況。此外，軀幹比例、行走姿態亦有參考價值：上身偏長者脾胃功能較佳，但水濕易聚；下身偏長者天資靈敏，卻易心神不寧、寢食不安。

　　綜上所言，形態、心性與臟腑機能緊密相連。觀形辨質並非空虛之談，而是傳統醫學總結的客觀規律。明曉此理，方能因體調養，守護身心安康。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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