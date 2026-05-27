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李飛帆 - 守護銀髮族：防騙從生活細節開始 | 企業熱話

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李飛帆
17小時前
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生活 專欄
內容

　　隨着通訊科技日新月異，針對長者的詐騙手段亦層出不窮。詐騙手法已從傳統的「猜猜我是誰」冒充親友，演變至今日透過AI深偽技術（Deepfake）模擬親友容貌，進一步增加真實感。騙徒正利用銀髮族對科技的不熟悉以及對家人的關愛，設下難以察覺的陷阱。

　　今年首季，警方揭示共有1,264宗長者受騙案件，損失金額高達5.3億元。其中投資騙案的人均損失更達港幣101萬元。對不少長者而言，這些損失不僅是畢生積蓄，更關乎退休生活的保障。在智能時代，銀髮族因對新科技陌生，成為詐騙集團的首要目標。

　　騙徒鎖定長者並非偶然。長者因成長於重視信任的年代，加上對新科技陌生，容易陷入假訊息或假投資陷阱。如今詐騙不再是隨機撥號，騙徒甚至能掌握姓名與家庭背景，令長者放鬆戒備。當聽到冒充子女的緊急求助時，長者往往在焦急中失去判斷，心理操縱結合科技偽裝，使銀髮族成為防不勝防的重災區。

　　防騙的核心在於冷靜與核實。長者若能牢記「不輕信、不轉賬、不點擊連結」的原則，便能避開許多陷阱。有些長者家庭會先和家人約定好一個「暗號」，凡是涉及金錢的事情，對方必須說出這個暗號確認身份，這樣就能快速識破騙徒的偽裝。事實上，最強的防線並非科技，而是陪伴與關懷。年輕一輩應主動分享最新騙案資訊，並保持與長者的溝通。當長者感到孤立無援時，正是騙徒最容易得手的時刻；而足夠的陪伴與關懷，往往比任何防騙軟件都更堅固，守護他們的晚年。



黃家偉工程師
行政總裁
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