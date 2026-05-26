月理萬機 - 二號客運大樓啟用 開拓機場新里程 | 月理萬機

全新的出行體驗，即將在香港國際機場展開。二號客運大樓（T2）的離港設施將於5月27日啟用。在啟用前夕，我們特別在新客運大樓舉行了一連串活動，為此重要里程揭開序幕。



5月22日舉行的二號客運大樓開幕典禮與「香港國際機場酒會2026」，邀請約1500名政商界代表及業務夥伴等出席，為全新T2舉行開幕儀式，並向他們展示機場最新的發展成果與創新服務。緊接其後，5月23至24日於同一場地舉行的「香港國際機場博覽暨招聘會2026」，率先向公眾展現大樓的新面貌，吸引不少市民與求職人士到場感受一番。



率先踏足T2的訪客，紛紛感受到其嶄新氣象。整座大樓建築現代化，空間感與實用性並重，樓頂的弧形線條，加上玻璃幕牆透進自然光，使環境舒適、光潔明亮。離港大堂設置多組數碼屏幕，播放不同主題的內容，為新大樓增添年輕活力，希望旅客在踏進機場一刻，已感受到輕鬆愉快的氣氛。



為迎接T2首批旅客，我們於5月中旬完成了一次大型「綜合營運測試」。在機管局、本地航空公司、地勤服務供應商及政府部門逾千名人員積極參與下，模擬整個離港流程。參與的人員以第一身旅客角度「出發」，親身體驗及提供意見，有助我們徹底調整各項運作細節，為正式啟用做好周全準備。



隨着三跑道系統於2024年年底全面投入運作，航班升降量持續上升，T2新離港設施在營運後首12個月，預計可處理約800萬人次旅客，有效分流離港航班，迎接暑假旅遊旺季客運量。



展望未來，T2抵港設施預計將於2027年內啟用。我們將繼續以專業服務為本，配合機場城市發展項目的推進，朝着每年服務1.2億人次旅客的目標邁進，建設令香港人引以自豪的機場。

香港機場管理局

機場運行執行總監

姚兆聰