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何重恩 - 2026深圳文博會：深裝總創意設計園展現「新質影像與灣區智造」 | 重中之重

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何重恩
49分鐘前
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生活 專欄
內容

　　2026年5月，第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會以國家級平台規格盛大舉辦。本屆文博會在「十五五」開局與APEC合作框架下，聚焦「文化+科技」深度融合，主會場匯集超6000間展商，集中呈現低空文旅、AIGC等新質生產力成果，成為觀察中國文化產業發展的重要窗口。

　　本屆展會延續「主會場＋分會場」模式，全市共設51個分會場。其中福田區的7個分會場各具特色，構建了多元聯動的文化體驗網絡。中芬設計園突出海峽兩岸創客交流，平安金融中心雲際觀光層打造雲端藝術空間，A Park數字藝術公園探索元宇宙應用，共同展現福田「中央文化區」的豐富生態。

　　在眾多分會場中，深裝總創意設計園以「新質影像，灣區智造－－影視工業的AI重塑」為主題，呈現獨特亮點。園區於5月22日啟動福田演藝聯盟成立儀式，並為粵港澳大灣區AI創意文化產業協會大灣區聯絡處揭牌，該協會就是次盛會聯同比特森林、天坤星等簽訂協議，共同推廣全網首檔AI音樂競賽類節目《我是歌機》。

　　現場並展示該會創會幹事黃根鳴、蔡立邦的AI視頻作品《Candle》，通過AI技術生成動態視覺內容，展示影視與文創的深度融合。同期舉辦的「灣浪潮」青年電影人計劃發布會，為灣區影視新生力量提供展示平台。這些活動體現了從傳統裝飾向動態影像的科技躍遷，搭建了連接技術與藝術的高端對話平台，推動演藝與AI產業的資源對接與創新發展。

何重恩

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2026-05-07 02:00 HKT
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