KellyChu - 馬會刊物《駿步人生》專訪 一哥出重拳 嚴打外圍波 | Executive日記

馬會刊物《駿步人生》最新一期訪問警務處處長周一鳴。適逢今年6、7月世界盃舉行，一哥話，警方嚴陣以待，以打擊與教育並重嘅策略對付非法外圍賭博。



周一鳴指，唔少非法外圍賭博由三合會操控，「打擊其收入來源是每一年的警務處處長首要行動項目之一，所以這方面的工作繼續是今年的主軸。」警方會同步加強公眾教育，呼籲市民唔好參與外圍賭博。



自上年4月出任處長至今，周一鳴致力建立一支「有溫度」嘅警隊，「要讓市民感覺警隊有溫度，處事可以人性化一點」。佢認為，如果警務人員可以「多講一句、多行一步」，市民嘅感受就可能截然不同。



工作以外，周一鳴分享自己工餘最愛落街市買餸，透過煮飯減壓，笑言「每星期最開心是上街市」。佢分享，細個已經想跟母親學煮餸，但直到阿媽唔方便煮飯先有機會上場。佢每個禮拜亦會跑步3至4日，形容「不斷跑，人便會放空，出了一身汗，人更加輕鬆」。



KellyChu