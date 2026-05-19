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周大福人壽 - 波動市下 以結構守護長期價值 | 保險新領域

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周大福人壽
6小時前
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生活 專欄
內容

過去十餘年，市場習慣了持續增長，「參與便有機會」成為許多人的財富信仰。然而，當不確定性成為新常態，我們必須重新思考：資產如何配置？結構如何建立？財富如何穿越不同經濟週期？

為此，我們特別邀請著名經濟學者付鵬進行交流。他指出，全球化正在逆轉，不確定性大幅上升。他的洞察讓我們更加確信：財富管理必須從「依賴市場」走向「結構佈局」。決定財富安全與增值的，是整體的結構能力。保險的角色，正是關鍵的底層元素，鎖定長期確定性。

周大福人壽扎根香港40年，償付能力充足率達282%1，領先行業2並遠高於行業要求，獲國際評級機構認可。過去十年3，我們的三大皇牌產品系列4更達到分紅實現率 100%或以上。除了這些數字，我們的長期穩定能力亦來自三大支柱：

第一，品牌的長遠發展理念。周大福品牌從「足金足赤」的金鋪起家，到今天加入金融板塊，一直以匠心建立信任。第二，跨週期的驗證能力。真正的考驗，是在不同市場環境下持續兌現承諾。我們更看重的，是長期而持續的兌現能力。第三，底層經營能力與資源體系。我們擁有穩健資本、嚴格的風險管理，並依託集團全球資源及ESG理念，讓「長期穩定」能持續演進。

在波動之上，周大福人壽將以穩健的結構與可兌現的承諾，陪伴客戶穿越週期，守住長期價值。



1)    資料來源: 周大福創建有限公司 2025-2026 年中期報告。於 2025 年 12 月 31 日，周大福人壽在香港保險業風險為本資本基準下的償付能力充足率為 282%。 

2)    與於 2025 年 9 月公佈2024 年度總保費收入最高的 15 間保險公司就償付能力充足率所作的分析及比對。該等資料為截至2024 年 12 月 31 日，相關保險公司按保險業監管局公眾披露法規要求所公佈的數據。

3)    是指該產品系列在 2015 年至 2024 年度期間生效的保單於每個保單生效年份之週年紅利／復歸紅利／終期紅利／終期分紅的分紅實現率均可達到 100%或以上。請瀏覽周大福人壽網站了解有關或其他產品的最新分紅實現率資料。 

4)    三大皇牌產品系列包括(i)「盛世」/「匠心」系列、(ii)「守護 168」系列 (「守護家倍 198」同類型產品 )及(iii) 「愛豐盛」系列 (「榮耀世代」同類型產品 ) 。 

註：周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)為周大福創建有限公司(香港股份代號：659)的全資附屬公司，也是周大福企業成員。

 

周大福人壽執行董事兼行政總裁 葉文傑
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