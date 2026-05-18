林靜 - 城市屬於誰？ | 紅棉樹下

當代中國的城市天際線，彷彿一場由資本與權力共演的狂歡。鋼筋與玻璃構成的摩天大廈如雨後春筍，以驚人的速度佔領着舊有的街巷與人們的記憶。在這股洪流之中，建築師馬岩松卻發出了不一樣的聲音。他所著的《二十城記》，並非一本枯燥的建築理論著述，而是一趟以二十座城市之旅的反思。全書最核心的追問，未來的城市，究竟應該屬於誰？



馬岩松的筆觸帶有一種罕見的清醒。他將城市劃分為三個時代：過去屬於神，今日屬於資本，那麼明天呢？他不無憂慮地指出，當代城市正淪為「權力與資本的紀念碑」，那些高聳的「水泥盒子」固然光鮮，卻令人們失去了歸屬感與精神的錨點。他在書中反覆申明一個近乎樸素的信念：未來的城市必須徹底歸屬於人－－不是抽象的人口數字，而是活生生的記憶、文化與情感。



為了承載這份命題，馬岩松選擇了一種靈巧而個人化的敘事。他帶領讀者走過老北京的胡同、求學時的紐約、致敬建築師路易斯．康的聖地亞哥，以及他為多倫多發展商設計全幢流麗曲線的「夢露大廈」。



在他心中，每一座城市都是一間展廳，陳列着他對建築「人本角色」的反思。他尤其珍視一種東方的自然觀，延續錢學森先生提出的「山水城市」理想。不是將樓宇堆砌成山形的仿生學遊戲，而是一種精神境界，讓建築成為「第二自然」，在水泥森林中重新喚起人與天地的詩意連結。其北京的「胡同泡泡」系列便是絕佳註腳，以「針灸式」的有機更新，為千年古都注入當代生活的氣息，而非粗暴地推倒重來。



如果說《二十城記》是馬岩松建築思想的宣言，那麼他在「珠海文化中心設計」競賽中的落選，便是其信念的一次殘酷而美麗的試金石。那一年，他的方案名為「穹頂下的村莊」。對九百餘年歷史的銀坑村如何成為一個文化中心，評審們期待的，是一座光鮮奪目的「文化地標」，但馬岩松卻選擇了一條最不尋常的路：拒絕大拆大建。他堅持保留原有的街道、古榕樹與廣場格局，反對將一切抹平後再蓋上「大而無當的紀念碑」，並大膽地提倡在古村上空建一個大型透明穹頂，「對過去的封存，也是對未來的想像」。他認為，「文化藝術中心最重要的，是承載文化，而非空間形式。」



結果可想而知，這份懷着溫情的方案落選了。然而馬岩松的回應沒有絲毫失意，反而昇華為對行業的深刻反思與對既定規則的勇敢挑戰。他直言不諱地指出，真正需要反思的是那些評審專家－－他們骨子裏卻欠缺接納異見的勇氣。在他眼中，落選亦有意義：「總要有人提出來，博弈和討論才有可能發生。」這場競賽雖然落幕，卻在業內外引發了一場關於「城市更新是否只有大拆大建唯一解」的公共討論－－這正是他作為建築師的使命感，若理想暫時無法實現，至少應指出問題，為公眾提供反思的空間。



讀罷《二十城記》，再回望珠海的故事，馬岩松的「敗選」，其實是一份擲地有聲的宣言。當前衞思想與主流價值碰撞，輸贏從來不是全部。城市的未來，不在於更高、更宏偉的建築，而在於能否承載人的記憶、情感與夢想。每一位理想主義者的堅持，都在為未來埋下人性的伏筆。



林靜