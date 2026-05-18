KellyChu - 議員稱港豬扒包較好食惹議 濠江小肥陳慧敏游說即轉口風 | Executive日記
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新民黨議員何敬康早前揚言「香港嘅豬扒包好食過澳門」，評論成為討論熱話。但佢上周六遇到澳門歌手小肥和陳慧敏，經過二人一番「游說」似乎態度軟化，「下次我去澳門再食豬扒包，可能就係會覺得澳門包好食過香港。」又說「我對澳門嘅感情永遠係血脈相連」，形容新世代有話題才是好事。
何敬康出身於澳門顯赫家族，又在香港成長，對於兩地豬扒包邊個好食啲自然是有話語權，但味道這回事唔同人可以有唔同感受。佢分享，星期六睇完方力申演唱會遇到小肥和陳慧敏，大家有傾唔完嘅話題，指澳門朋友有時候較香港朋友更熱情，「佢地話會證明比我睇澳門豬扒包係一流」，因此佢稍為轉口風表示「可能下次澳門好食啲」。
何敬康認為有競爭才有進步，有話題可以令大家討論、關注，對增進感情、正面討論，甚至旅遊飲食業都係好事。
KellyChu
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