KellyChu - 美軍前顧問電台爆料 同僚：蜥蜴人長尾可直立行走 墜毀UFO有4種外星物種 | Executive日記

美國國防部近期公開一批絕密UFO（不明飛行物）檔案，重新掀起大家對外星人嘅討論關注度。日前一位89歲美國科學家普特霍夫（Harold E. Puthoff）聲稱，美國已從墜毀嘅UFO中回收咗4種截然不同嘅外星物種。佢指，雖然自己尚未直接接觸過這些證據，但非常信任與他交談過的人。



普特霍夫畢業於史丹福大學，專攻量子物理學。佢曾經擔任五角大樓「先進航空航天武器應用項目」（AAWSAP）顧問、並曾接受中央情報局（CIA）資助研究。佢喺一個電台節目上發表呢個驚人言論，話參與過相關UFO回收工作嘅人員透露，至少有4種外星生命類型，佢並強調係「4個獨立嘅類型」。



4種生命體呈現出人形外觀



普特霍夫並未詳細說明這些所謂外星物種，但其長期合作夥伴、同時亦都係前AAWSAP同事戴維斯博士（Dr. Eric Davis）去年曾聲稱，從墜毀或被擊落嘅UFO殘骸中尋獲嘅生物生命體，分別被命名為：小灰人（Grays）、北歐人（Nordics）、昆蟲人（Insectoids）和蜥蜴人（Reptilians）。



戴維斯當時參與一場UAP披露基金會的會議，詳細介紹咗上述4種生物。佢引述情報稱，每個物種都擁有兩條手臂和兩條腿，呈現出人形外觀。其中蜥蜴人和北歐人都與人類體型相當，身高約183公分。前者長有鱗片皮膚、外形像蜥蜴，有四肢和長尾巴，能直立行走。後者係一種高度像人生物，外貌與地球上嘅北歐人非常相似。昆蟲人則為蟲類類人生物，UFO學者推測牠們外形類似螳螂。而小灰人體型矮小、擁有巨大眼睛且沒有毛髮，就如電影《第三類接觸》中經常描繪的形象。



KellyChu



《第三類接觸》劇照。