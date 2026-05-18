李純恩 - 京都 | 好好過日子

從清靜的奈良到了京都，如同換了一個世界，滿街遊客，好像全世界的人都來了京都。走在路上，各種膚色，各種語言，都在前後左右，其中有許多男女還喜歡作和服打扮，金髮碧眼，五大三粗，都穿了和服，趿着夾指拖鞋到處出入。前些年最多這種打扮的是中國遊客，那時在路上看到大量穿着和服說着中國東北話、福建話、四川、揚州話的「日本姑娘」，如今則少見了。今日接班人的語系更加複雜，全世界甚麼話都有。裝扮者的年齡段也廣闊了，美國「日本姑娘」，印度「日本大媽」，西班牙「日本阿婆」，都精心裝扮，四處流竄。她們身邊多數還有一個穿和服的同種男人，或白或黑或咖啡，都扮日本人扮得不亦樂乎。假作真時真亦假，即使看見在拍結婚照的真日本男女，你也以為是假貨。



這次到京都住清水寺附近的柏悅酒店，酒店極好，地點極佳，走出去便是成片的古街古巷古寺古塔，最能體驗古都的古意，但也是京都遊客最多之處，每天人潮洶湧，在最熱鬧的時段，上清水寺那段山坡幾乎可以被人推着走上去。這就又顯出住在柏悅酒店的好處，可以起個大早，在清晨時份，陽光已經升起，遊客則未湧至，街邊的老木屋和石板路明暗有致，泛着歲月的光芒，店舖還沒有開張，路旁草木扶疏，那種清靜舒適真是無與倫比。



順路一直往上走去，拐兩個彎就到了清水寺，500日圓買張門票進去，近看古寺，遠眺京都市景，此時寺中遊人稀少，清清靜靜待一會，各處細細碎碎看看，然後從高處轉下來，寺門口已開始出現人潮，上山的路上的假日本人越來越多，這才逆流而下，回到酒店吃早餐去了。



李純恩