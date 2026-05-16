馮榕榕（Ruby） - Royal Pop親民經典 | 榕榕細語

有些錶，價錢高得叫人心動又心慌，買得起都未必捨得天天戴，買回來反而要小心翼翼收藏，少了那份隨性。這時候，品牌聯乘就剛剛好——既有經典設計的影子，也保留一點可親近的距離，讓珍藏與實用在同一枚錶上和解。



今次Swatch x AP「Royal Pop」系列，延續了Royal Oak的標誌性元素，並以繽紛色彩重構經典輪廓，售價由$2,940至$3,150不等，香港只限指定六間門市發售，且不設網上銷售，每人每天每店限購1隻。系列於今天開賣，消息一出，已引發排長龍搶購熱潮，提早霸位的畫面亦瞬即成為城中話題。



Swatch誕生於1983年，源於瑞士鐘錶業面對石英危機時的自救與革新，名字本身就帶着「Second Watch」的意味，主打輕鬆、平價、可靠，又不失設計感。它把腕錶從純粹計時工具，變成日常穿搭的一部分，亦以鮮明色彩、玩味圖案和限量發售，建立了非常鮮活的品牌性格。Swatch一向擅長聯乘，無論是OMEGA X Swatch、Blancpain X Swatch，還是過往各種設計與藝術合作，都成功把高級鐘錶的語言，翻譯成更大眾也更有娛樂性的版本。這種玩法的吸引力，在於它不是複製奢華，而是把奢華的符號重新包裝，令更多人可以用較低門檻參與鐘錶文化。



Audemars Piguet之所以令鐘錶迷趨之若鶩，關鍵在於它不止是一個名牌，而是一個真正改寫現代高級運動錶語言的名字。1972年誕生的Royal Oak，以不鏽鋼高級錶、八角形錶圈、外露螺絲與一體式錶帶，成為錶壇經典，甚至把「運動錶也可以非常高級」這件事徹底定義下來。正因如此，AP的收藏熱度從來不止來自價格，而是在於其辨識度、工藝與歷史地位。對很多錶迷來說，擁有一枚AP，不止是佩戴，更像是把一段製錶史戴在腕上；而那份「想擁有」與「要懂得珍惜」的情緒，本身就極具吸引力。



這份熱鬧其實很好理解：一方面設計上有AP的經典影子，另一方面，價位又遠比真正的高級腕錶親民，剛好落在「買得心癢、又不至於太痛」的甜蜜位置。更重要的是，Swatch一向懂得把「限量」變成一種社交現象，讓買錶不止是消費，而像是一場參與感很強的城市活動。



說到底，手錶最迷人的地方不限於報時，而是替人表態：你喜歡甚麼、重視甚麼、願意為哪一種美學停留多久。太昂貴的錶未必日日戴上手，但一枚設計有趣、故事完整又帶着名門血統的聯乘錶，卻很容易成為那枚最常被戴出門的選擇。Royal Pop正好說中這種矛盾心情：既想擁有經典，又希望佩戴自在；既想收藏，又不想把它供奉起來。對今日的錶迷而言，最難得往往不是甚麼名貴的錶，而是最能陪你過日子的那一枚。



馮榕榕（Ruby）