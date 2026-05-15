胡慧沖 - 泰國有問題 | 筆泰沖動

近年泰國旅遊業快速復甦，大量外國人湧入當地生活、工作及投資，但同時間亦衍生出不少非法問題，引起泰國社會關注。由蘇梅島、布吉、芭堤雅到泰北Pai等熱門地區，近月都頻頻傳出外國人非法經營及違規活動事件。



其中蘇梅島最受爭議。有當地居民指出，部分外國人疑似利用旅遊簽證長期逗留，甚至從事非法工作。有消息指，一些由外國人經營的幼稚園及兒童活動中心並未取得正式牌照，部分教師亦沒有合法工作簽證。由於有部分經營者被指來自以色列，因此事件在泰國網上引起大量討論。



另外，布吉島亦被指存在不少外國人非法經營旅行團、出租別墅及開設公司等情況，而在泰北Pai，則有不少外國人被批評非法經營Café、民宿及瑜伽班，甚至形成只服務外國人的小圈子文化，令部分泰國人擔心當地逐漸失去原有特色。



另一方面，芭堤雅附近早前更爆出震驚社會的案件。一名中國籍人士被警方拘捕，據報同時持有中國護照、柬埔寨護照以及泰國居留身分文件，警方更在其住所內搜出大量軍火。事件令外界關注外國犯罪集團是否正利用泰國作為活動基地，同時亦令人質疑泰國對外國人身分及簽證審查是否存在漏洞。



面對問題增加，泰國政府近月已開始加強執法，包括調查外國人經營場所、檢查工作簽證及打擊非法活動。雖然大部分外國旅客及長住人士都只是正常生活，但部分人的違法行為，的確已為泰國帶來新的治安與社會壓力。



胡慧沖