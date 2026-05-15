查小欣 - 置地廣場精彩宴 | 查乜料

置地廣場三樓新開設「醉雍樓」，由獲獎無數的張偉忠師傅掌廚，忠師傅來自新加坡，擅長將南洋風味加入粵菜，打造創新菜色，在海港城八一漁八的「全蟹宴」口碑載道，現領軍進駐中環，由菜式到點心均另有一番新意。



20年花雕熟醉羅氏蝦佐魚子醬，擺盤美美，去殼拱型蝦身披上薄片啫哩，蝦肉爽口，充滿酒香。順德拆魚肉花膠羹，用肥美長崎鱸魚拆肉，魚頭魚骨熬湯，濃稠味鮮。再來一道潮式2O年老菜脯焗長崎鱸魚，老菜脯是潮州名物，開胃提鮮，配厚切鱸魚扒，砂窩焗，好食到耳仔郁。



絕對馬來粵式的蜂巢富貴蝦佐喇沙忌廉汁，富貴蝦即巨型瀨尿蝦，用忠師傅秘製蜂巢炸漿裹蝦身，蝦肉仍然鮮嫩，橙紅蝦膏流心，喇沙忌廉汁一口入魂，極品，如非仍有美饌未上，必要碗熱騰騰絲苗米撈汁。



火焰金沙汁焗活粒貝，忠師傅在砂碢蓋上澆上玫瑰露，點火，烈焰火旺，氣勢如虹，滿室酒香，金沙汁微微酸甜配粒貝，美味。紅酒慢煮澳洲和牛尾，已經飽到上喉嚨，但肉腍入味，汁醬掛肉，不捨得不吃幾口，剩下的帶回家翌晨翻熱撈麵做早餐，舔舔脷。



松露百花煎釀四寶蔬，將蝦膠釀入百合瓣、紅椒片、雲耳、牛肝菌，一口量，小巧精緻。醉雍極品炒飯，銀魚仔鮮拆蟹肉炒泰國絲苗，飯粒分明，甜品原個雪燕香芒椰子盅，變奏版楊枝甘露，呈軟狀，愛不釋口。



晚宴精彩得大家相約幾日後再來品嚐點心。



查小欣