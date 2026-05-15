馮應謙 - 韓國潮牌眼鏡推介 | 花樣男教授

首爾聖水洞是韓國潮牌眼鏡店的集中地。韓國潮牌眼鏡的興起其實都是近10年內的事情，以性價比高、款式多樣化而迅速成為國際潮流。加上有韓星效應，大家都會去追捧偶像戴過的眼鏡。最有名的，當然就是Blackpink Jennie佩戴過的Gentle Monster，從價錢來說也算頂級。款式比較前衛，我相信很多花美男也不太敢戴。



另一個被韓劇明星追捧的牌子是Carin，像韓劇《無法抗拒的他》的宋江就是代言人。Carin的款式比較容易carry，主打北歐簡約風格，又帶點文青感。據說Carin的設計特別適合亞洲人的細臉和臉型弧度。



如果大家想買比較實惠的眼鏡，可以去Carin旗艦店對面的Blue Elephant Space。這裏真的是一個展覽空間，裏面有一個比巴士還大的發光裝置吊在天花板，上面好像星球一樣。穿過「星球」就可以慢慢試戴不同款式的眼鏡和太陽鏡。Blue Elephant 眼鏡真的不貴，平均港幣二、三百元，一般人都可以隨便買幾副，好像換時裝一樣。現在Blue Elephant也有網店，不過實體店反而更便宜。我這次也幫家人買了兩副。



我自己選的是另一個韓國眼鏡品牌，叫Room84/Manomos。《Running Man》的藝人，還有BTS和SEVENTEEN的成員也都有戴過這個品牌。價格算中等，款式從復古、經典到時尚都有，現在算是我的最愛品牌。



馮應謙