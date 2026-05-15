李純恩 - 奈良的鹿 | 好好過日子

奈良去過幾次，多數都是在京都旅行的時候順便一遊。這次到奈良因為有日本老友YOYO安排，在「FUFU」溫泉酒店住了兩晚，非常舒服。



上次在東京箱根住的溫泉酒店也是「FUFU」，非常喜歡，所以到了奈良也選了這間酒店。酒店在著名的奈良公園旁邊，步行十分鐘就到最熱鬧的千年古剎東大寺，但酒店所在又正好離開煩囂，隱在一片竹林中，鬧中取靜。總共三十間客房，房間很大，房外有很大的陽台，陽台上有很大的溫泉浴池。晨昏二時，泡在溫泉裏喝冰凍啤酒，看陽光透過竹葉閃爍，很是享受。酒店後面有一條小路，順坡而下，經過竹林就看見一個漂亮的庭園，背山面湖，酒店的餐廳就在庭園之中，每天去吃早餐和晚飯，都要走這一段綠意環抱的小路，賞心悅目，食欲似乎也特別好了。



東大寺附近每天都有不計其數的遊客，還有不計其數的鹿。那一帶的鹿最出名，隨處可見。牠們混跡於遊客之中，一起行走，一起過馬路，跟途人討食，不怕生不見外。於是到奈良旅行，看鹿餵鹿也成了節目之一。那些鹿也早出晚歸，像上班一樣在遊人區遊走，跟人討食的時候常會站在人面前點頭示意，像鞠躬。如果對面那人也照樣鞠躬，便成一幅有趣的畫面。如此雙方鞠躬再三，至途人餵食方休。這也成了一種人獸之間的默契，在奈良人鹿相遇，常有這樣的舉動，很日本，很有禮貌。有禮貌的世界真好。



那些鹿就棲息在「FUFU」酒店旁邊一片山谷中，每天晨光初起的時候，幾百隻鹿散在山坡上吃草，便如一片牧場。隨着太陽升起，逆光看去，每隻鹿身上都捆上了一圈金邊，尤其是公鹿，鹿角的形狀更是漂亮。遠處樹林中突然傳來一個男人的呼喚聲，想必是一個集體餵食的訊號，本來散走在草坡上的幾百隻鹿立即排着隊向呼喚方向奔跑過去，風馳電掣，竟隱然有非洲動物大遷徙的氣勢。新的一天開始了。



李純恩