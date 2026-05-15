Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 奈良的鹿 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　奈良去過幾次，多數都是在京都旅行的時候順便一遊。這次到奈良因為有日本老友YOYO安排，在「FUFU」溫泉酒店住了兩晚，非常舒服。

　　上次在東京箱根住的溫泉酒店也是「FUFU」，非常喜歡，所以到了奈良也選了這間酒店。酒店在著名的奈良公園旁邊，步行十分鐘就到最熱鬧的千年古剎東大寺，但酒店所在又正好離開煩囂，隱在一片竹林中，鬧中取靜。總共三十間客房，房間很大，房外有很大的陽台，陽台上有很大的溫泉浴池。晨昏二時，泡在溫泉裏喝冰凍啤酒，看陽光透過竹葉閃爍，很是享受。酒店後面有一條小路，順坡而下，經過竹林就看見一個漂亮的庭園，背山面湖，酒店的餐廳就在庭園之中，每天去吃早餐和晚飯，都要走這一段綠意環抱的小路，賞心悅目，食欲似乎也特別好了。

　　東大寺附近每天都有不計其數的遊客，還有不計其數的鹿。那一帶的鹿最出名，隨處可見。牠們混跡於遊客之中，一起行走，一起過馬路，跟途人討食，不怕生不見外。於是到奈良旅行，看鹿餵鹿也成了節目之一。那些鹿也早出晚歸，像上班一樣在遊人區遊走，跟人討食的時候常會站在人面前點頭示意，像鞠躬。如果對面那人也照樣鞠躬，便成一幅有趣的畫面。如此雙方鞠躬再三，至途人餵食方休。這也成了一種人獸之間的默契，在奈良人鹿相遇，常有這樣的舉動，很日本，很有禮貌。有禮貌的世界真好。

　　那些鹿就棲息在「FUFU」酒店旁邊一片山谷中，每天晨光初起的時候，幾百隻鹿散在山坡上吃草，便如一片牧場。隨着太陽升起，逆光看去，每隻鹿身上都捆上了一圈金邊，尤其是公鹿，鹿角的形狀更是漂亮。遠處樹林中突然傳來一個男人的呼喚聲，想必是一個集體餵食的訊號，本來散走在草坡上的幾百隻鹿立即排着隊向呼喚方向奔跑過去，風馳電掣，竟隱然有非洲動物大遷徙的氣勢。新的一天開始了。

李純恩

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
5小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
16小時前
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
旅遊
15小時前
馬斯克6歲兒子X現身人民大會堂。 美聯社
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
5小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
5小時前
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
03:50
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
大國外交
5小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
16小時前
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
飲食
9小時前
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
02:16
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
影視圈
10小時前
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
突發
9小時前
更多文章
李純恩 - 旅行計劃 | 好好過日子
　　近來在網上收到不少旅遊廣告，最多的是去南極和東非，一冷一熱。 　　南極的廣告除了展示極地的壯觀景色，還強調價錢要比想像中便宜，並且可以從阿根廷坐飛機直接飛到南極洲，免卻了經過有魔鬼海峽之稱的特雷克海峽時會遇到的驚濤駭浪。那是去南極的一段最令人心驚的旅程，風浪大起來，大概有十個小時的時間，人會覺得活在一個滾動的洗衣機裏。上次我們去南極，在阿根廷最南端的烏斯懷亞上船，船一啟航就廣播通知，預告
2026-05-13 02:00 HKT
好好過日子