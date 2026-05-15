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郭志仁 - 袁詠儀做行政總廚? | 九宮格

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郭志仁
1小時前
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生活 專欄
內容

　　晚宴之上，行政總廚端出餐廳招牌菜「東安富貴雞」，然而席間眾人目光，都落在她高挑纖瘦的身形上：「嘩，勁似《金枝玉葉》嘅袁詠儀！」

　　初到湖南省會長沙，首頓晚餐在市內最高建築群，國際金融中心的柏悅酒店（Park Hyatt）。一直以為「君悅」（Grand Hyatt）已屬品牌頂級，原來柏悅才是更高端的定位。內斂奢華、靜謐綠洲，處處可見藝術細節，尤其融入湖南著名的湘繡作品。

　　長沙，山水洲城。坐在酒店房間窗邊，遠眺嶽麓山，俯瞰湘江與橘子洲交織的景致。夜裏刻意打開窗簾入睡，讓晨光作自然鬧鐘。習慣早起，翌日清晨7時已離開酒店，沿江漫跑，一直到橘子洲。

　　至於我們暱稱為袁詠儀的酒店行政總廚，本名張雯雯，原為室內設計師，後轉戰烹飪領域，以自己更喜愛的方式重繪人生。15年間到過不少城市，包括多哈與香港，所以即使點心都與港式口味幾乎無異，連鳳爪也帶着熟悉的親切感。

　　當晚的「富貴雞」選用廣東清遠雞，以天然香料醃製入味，釀入鮑魚提鮮，再以荷葉包裹，外層以手工麵包塑形包住，工序細緻。原以為雞肉是主角，卻發現靈魂在那一盅酸湯。以自製泡薑、泡椒配東安米醋調和，煮成酸辣鮑魚雞湯，層次分明，成就一道新派湘菜。

　　廚師與餐廳，賣點都是背後的故事，這位行政總廚的外貌與經歷，就有着不少值得細味的篇章。

　　「是你的雙手，靜靜燃亮這份愛。」張國榮－－《今生今世》

郭志仁

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2026-05-08 02:00 HKT
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