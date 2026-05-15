鄧達智 - 醉雍唔係醉翁 | 智智樂GO

眾多粉絲期待多時，「八一漁八」及「CaN LaH」行政總廚張偉忠師傅再上一層樓，位於置地廣場4樓的「醉雍樓 JOYN」，終於在4月底跟大家見面。自從2021年享用過IFC「CaN LaH」星馬惹味特色菜，2023年品嘗廣東道港威商場「八一漁八」宴會美饌，終於今年5月上旬得嘗忠哥全力以赴籌備多時的醉雍樓，以中環少見野生游水河鮮海鮮作重點食材；「醉」，熟醉系列，以酒入饌配搭海鮮及肉材，例如：雙酒熟醉奄仔蟹，20年花雕熟醉羅氏蝦佐魚子醬。「雍」，游水海鮮河鮮如東星斑、老鼠斑飼養於自家魚缸，保持肉質新鮮甜美，配合傳統及創新烹調。午市配備保持傳統精緻手藝，卻以創新內容調配製作耳目一新港式點心，鮮拆蟹肉野菌餃、苗家酸湯金魚餃、松露菌王黑天鵝酥等等。



忠哥功勞，打破我們對星馬菜式的傳統印象；從前……還未發展至覓食在檳城、怡保、馬六甲及吉隆坡之前；重點還是新加坡。猶如年前荷里活推出小本投資發大財，以新加坡華人富豪之豪，穿插階級分歧婚姻與愛情－－《Crazy Rich Asians》，開場未幾，超級富豪第三代帶同女友自美回星探親；首頓飯，像數十年前我們那一代，繼續Hawker Centre、沙嗲、海南雞飯、炒粿條、蝦麵、咖喱蟹、珍多冰……不論電影場面拍得多熱鬧，依然是新加坡舊時吃的印象；事實富裕島國米芝蓮星星餐廳及世上50最佳、亞洲50最佳等成績都相當不俗！可惜海外普羅大眾的印象，依舊停留在酸、辣、甜混雜在昔日牛車水、紅毛橋、小印度……及一眾組屋中間的熟食中心。



忠哥出現香港「美食江湖」不過六年，越級攀升；集團高層的發展方針亦精準，從改良版星馬民間惹味美食，到置地廣場「醉雍樓」，呈獻港人心服口服華美粵菜，這份顛覆性的進取，如非藝高人膽大，怎敢挑戰巔峰？



鄧達智