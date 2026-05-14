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張諾 - 《我們不是什麼》 | 任意行

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張諾
2小時前
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生活 專欄
內容

　　要選上半年最佳港產片的話，我會投《我們不是什麼》一票。

　　導演丘禮濤說過，劇本素材大多來自現實，他自覺更像個整理資料的人，把生活中蒐集到的碎片，剪裁拼合成一個故事。電影沒有淪為說教，反而處處留白，讓觀眾自行對號入座。

　　戲裏兩個年輕主角在困境中相依相扶，寫的是每個人都不陌生的事情，家庭關係繃緊、職場上被層層壓榨、面對生活種種不公感到無力。這些處境，換了在任何一個城市，換了任何一種身份，都同樣令人窒息。一場毀滅性的巴士爆炸，是日積月累的壓抑終有爆發的一刻。

　　電影中穿插了一些看似無關痛癢的片段，巴士和的士司機之間荒誕的對話、茶餐廳裏食客被新聞的荒謬觸怒，順手就把杯子砸向電視。這些瑣碎場景看似閒筆，但提醒了觀眾，主角的遭遇並不遙遠，而是每個普通人都可能面對的日常。

　　幕前幕後的表現同樣令人印象深刻。江𤒹生演活了那種壓抑與躁動交纏的憤怒青年，越見純熟；陳毅燊讓觀眾看到一個有別於過往印象的他，內斂而有力。譚耀文和朱栢謙的對手戲很精彩，李蕙敏只是客串但搶鏡。

　　導演邱禮濤用節制的敘事展現了他對社會脈搏的敏銳觸覺，採用倒敘與平行剪接的手法如行雲流水。一邊是鑑證專家重組事發過程的冷靜，一邊是主角們走向崩毀的熾熱，兩線交織，賞心悅目之餘又令人唏噓。

張諾

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2026-05-13 02:00 HKT
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