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KellyChu - 馬會與法國多維爾市簽MOU 加强馬匹藥物獸醫科學等合作 | Executive日記

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KellyChu
2小時前
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生活 專欄
內容

馬會近年積極推動香港馬匹運動發展，昨日更同法國多維爾市簽署合作備忘錄（MOU），加強雙方喺馬匹運動發展多個領域上嘅合作，為期3年。法國駐香港及澳門總領事杜麗緹話，是次合作建基於互信、共同價值以及對卓越馬術嘅追求，而這份備忘錄將注入新動力，非常樂見法國與香港喺賽馬領域嘅夥伴關係提升至新層次。

　　雙方合作內容涵蓋馬匹健康及福祉交流、賽駒供應、騎術訓練及馬球訓練4大範疇，包括將在馬匹藥物、福祉實務及獸醫科學方面開展合作研究，提升預防、診斷及治療馬匹疾病嘅水平。在「香港賽馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART）合作夥伴Champs Legacy嘅支持下，香港退役賽駒將移居法國及接受再培訓等安排。

退役賽駒赴法「安老」

　　多維爾市獲公認為歐洲馬術卓越樞紐，擁兩座賽馬場、大型馬球賽事、提供騎術認證嘅世界級訓練中心（Pôle International du Cheval）及領先全球嘅「ARQANA」馬匹拍賣行。雙方將聯同「ARQANA」鼓勵及促進合作機遇，多維爾市亦將為當地代理商、育馬者，以及有意購置賽駒嘅馬會相關人士，安排參觀及交流活動。

　　此外，多維爾市也規劃旅遊套票，包括度身訂造騎術及暑期課程予馬會會員，以及規劃馬球學習課程；並支持馬會會員參加將於每年8月在多維爾市舉行嘅「亞洲馬球盃」（Asia Polo Cup），首屆賽事將於今年揭幕。

KellyChu
 

多維爾市是法國西北部沿海旅遊勝地。
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