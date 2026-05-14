馮程淑儀 - 「十五五」規劃下西九的策略與方向 | WestK 留聲機

五年前，中央政府在「十四五」規劃綱要中提出支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。今年出台的「十五五」規劃綱要，進一步提出支持香港深化中外文化藝術交流中心建設。從「發展」到「深化」，相信中央認為香港在有關方面取得初步成效，下一階段應進一步發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際文化交流，鞏固香港作為亞洲以至全球文化樞紐的領先地位。



除了港澳專章外，「十五五」規劃綱要亦提出「深化文明交流互鑒」，「大力繁榮文化事業」等國策方針，就傳承弘揚中華優秀傳統文化，廣泛開展國際人文交流合作，及提升文化原創能力等方面提出具體政策方向，充分反映國家高度重視文化發展。



西九文化區（西九）作為全球最具規模的文化區之一，擁有世界級博物館群和高水平的表演藝術場地，及來自世界各地文化藝術人才組成的專業團隊，更具備獲國際同業認可的文化原創能力。在「十五五」時期，西九可利用其獨特優勢推動和深化中外文化藝術交流中心的建設，在以下三方面發揮「平台」作用。



第一，善用西九已建立的國際合作網絡，持續擴大和深化與海內外文博機構的交流和合作。由我們主辦的「香港國際文化高峰論壇」已成為全球文博機構代表聚首交流、尋找合作機會的重要平台。2024及2026年兩屆論壇均吸引數以千計參加者及數以十萬計人士在線觀看。此外，西九至今與46間文博機構簽訂合作意向書及協議，合作機構遍及16個國家。在這個國際合作網絡下，西九採取「引進來、走出去」策略，一方面在港呈獻多元化的國際文化藝術節目，同時繼續引領香港原創文化項目走向世界舞台。M+的展覽如「貝聿銘：人生如建築」、原創粵語音樂劇《大狀王》，以及香港故宮文化博物館的「黃金縷－－香港故宮文化博物館藏古代金器展」在內地及海外巡演巡展均大受歡迎，體現「十五五」規劃中提到香港在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。未來五年，我們會繼續深化全球合作，加強發揮國際文化交流平台的角色，爭取主辦國際級文化交流會議，包括今年10月主辦「亞太表演藝術中心協會年會」和於2028年主辦另一國際文化會議。



第二，發揮西九培育人才的平台作用。在「十五五」期間，我們會透過新成立的「西九文化區學院」，聯同西九兩間博物館等舉辦全方位專業培訓課程，為香港、內地及亞洲區培育博物館及表演藝術人才，以及藝術品交易生態圈所需的人才。



第三，利用好西九作為香港文化地標推動文旅深度融合。2025年有逾1700萬人次到訪西九，西九兩間博物館超過六成訪客為訪港旅客，加上設有四個表演場地的西九演藝中心於明年啟用，西九會積極開拓結合文化藝術和消閒娛樂體驗的嶄新旅遊產品，此外，由西九自行開發的「西九文化票務」系統將於今年下半年開通，為市民和訪港旅客提供結合文旅、零售、餐飲和消閒產品的一站式購票平台。日後我們會開放平台予相關業界用作推廣和銷售其產品和服務。



特區政府正制定首份《香港五年規劃》，主動對接國家「十五五」規劃。西九管理局全力支持有關編制工作，深化中外文化藝術交流中心建設，大力繁榮文化事業，為提升香港和國家的軟實力作更大貢獻。



馮程淑儀