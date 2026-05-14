Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀 - 「十五五」規劃下西九的策略與方向 | WestK 留聲機

WestK 留聲機
WestK 留聲機
馮程淑儀
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　五年前，中央政府在「十四五」規劃綱要中提出支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。今年出台的「十五五」規劃綱要，進一步提出支持香港深化中外文化藝術交流中心建設。從「發展」到「深化」，相信中央認為香港在有關方面取得初步成效，下一階段應進一步發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際文化交流，鞏固香港作為亞洲以至全球文化樞紐的領先地位。

　　除了港澳專章外，「十五五」規劃綱要亦提出「深化文明交流互鑒」，「大力繁榮文化事業」等國策方針，就傳承弘揚中華優秀傳統文化，廣泛開展國際人文交流合作，及提升文化原創能力等方面提出具體政策方向，充分反映國家高度重視文化發展。

　　西九文化區（西九）作為全球最具規模的文化區之一，擁有世界級博物館群和高水平的表演藝術場地，及來自世界各地文化藝術人才組成的專業團隊，更具備獲國際同業認可的文化原創能力。在「十五五」時期，西九可利用其獨特優勢推動和深化中外文化藝術交流中心的建設，在以下三方面發揮「平台」作用。

　　第一，善用西九已建立的國際合作網絡，持續擴大和深化與海內外文博機構的交流和合作。由我們主辦的「香港國際文化高峰論壇」已成為全球文博機構代表聚首交流、尋找合作機會的重要平台。2024及2026年兩屆論壇均吸引數以千計參加者及數以十萬計人士在線觀看。此外，西九至今與46間文博機構簽訂合作意向書及協議，合作機構遍及16個國家。在這個國際合作網絡下，西九採取「引進來、走出去」策略，一方面在港呈獻多元化的國際文化藝術節目，同時繼續引領香港原創文化項目走向世界舞台。M+的展覽如「貝聿銘：人生如建築」、原創粵語音樂劇《大狀王》，以及香港故宮文化博物館的「黃金縷－－香港故宮文化博物館藏古代金器展」在內地及海外巡演巡展均大受歡迎，體現「十五五」規劃中提到香港在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。未來五年，我們會繼續深化全球合作，加強發揮國際文化交流平台的角色，爭取主辦國際級文化交流會議，包括今年10月主辦「亞太表演藝術中心協會年會」和於2028年主辦另一國際文化會議。

　　第二，發揮西九培育人才的平台作用。在「十五五」期間，我們會透過新成立的「西九文化區學院」，聯同西九兩間博物館等舉辦全方位專業培訓課程，為香港、內地及亞洲區培育博物館及表演藝術人才，以及藝術品交易生態圈所需的人才。

　　第三，利用好西九作為香港文化地標推動文旅深度融合。2025年有逾1700萬人次到訪西九，西九兩間博物館超過六成訪客為訪港旅客，加上設有四個表演場地的西九演藝中心於明年啟用，西九會積極開拓結合文化藝術和消閒娛樂體驗的嶄新旅遊產品，此外，由西九自行開發的「西九文化票務」系統將於今年下半年開通，為市民和訪港旅客提供結合文旅、零售、餐飲和消閒產品的一站式購票平台。日後我們會開放平台予相關業界用作推廣和銷售其產品和服務。

　　特區政府正制定首份《香港五年規劃》，主動對接國家「十五五」規劃。西九管理局全力支持有關編制工作，深化中外文化藝術交流中心建設，大力繁榮文化事業，為提升香港和國家的軟實力作更大貢獻。

馮程淑儀

最Hit
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
6小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
11小時前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
01:03
特朗普訪華︱團隊抵達下榻酒店 逾百人圍觀車隊駛過︱持續更新
大國外交
4小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
10小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
17小時前
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
影視圈
11小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
12小時前
周日(五月十七日)沙田賽事焦點之一，離不開天王郭富城 (圖) 名下的「舞林盛宴」在港初出，屆時將由方廐主帥莫雷拉執韁。
莫雷拉周日為郭富城効力
馬圈快訊
11小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
更多文章
（左起）余迪偉、鄭裕玲、傑朱、余德丞參觀「古埃及文明大展」。
馮程淑儀 - 把握觀賞古埃及展的「黃金時段」 | WestK 留聲機
　　內地五一黃金周長假期將至，政府預計將有近百萬人次內地旅客訪港，帶動零售、餐飲及酒店等多個行業。西九文化區內博物館舉辦的展覽、表演藝術節目及活動提供難以複製的特色旅遊體驗，成為不少旅客必到的文化旅遊地標。為便利內地五一黃金周期間訪港旅客，M+及香港故宮文化博物館在此期間均會取消休館日，維持開放。 　　香港故宮文化博物館熱門特別展覽「古埃及文明大展－－埃及博物館珍藏」由去年11月中開幕至今已
2026-04-30 02:00 HKT
WestK 留聲機