李純恩 - 旅行計劃 | 好好過日子

近來在網上收到不少旅遊廣告，最多的是去南極和東非，一冷一熱。



南極的廣告除了展示極地的壯觀景色，還強調價錢要比想像中便宜，並且可以從阿根廷坐飛機直接飛到南極洲，免卻了經過有魔鬼海峽之稱的特雷克海峽時會遇到的驚濤駭浪。那是去南極的一段最令人心驚的旅程，風浪大起來，大概有十個小時的時間，人會覺得活在一個滾動的洗衣機裏。上次我們去南極，在阿根廷最南端的烏斯懷亞上船，船一啟航就廣播通知，預告明天幾點鐘大家就會嘔吐。這還是第一次聽見連嘔吐都有預告。幸好那次航程的風浪沒有預計那麼大，船上大部份人沒有吐，全程興高采烈。所以，坐飛機從阿根廷飛到南極，是非常誘人的。



去東非肯亞看動物也令人十分嚮往，我去過南非和坦桑尼亞看動物，沒去過肯亞，這倒是可以納入今年的旅行計劃，看看能不能成行。



在想着長途旅行的時候，短途旅行則可以想走就走。所以今天就到了日本，在奈良和京都住幾晚，櫻花季和日本學生的春假都已過去，遊人少了些，初夏的嫩綠還未長老，在這兩個古老又漂亮的城市裏散漫閒遊是非常賞心悅目的事情。然後再到大阪，大城市，蜻蜓點水，住一晚，翌晨飛回香港。



去日本之前和星晨旅遊老闆Johnny聊天，得知桂林陽朔遇龍河畔新開了一家VOCO酒店十分好，每間客房的窗外景色都像一幅山水畫，聽了讓人心動。於是決定等日本回來就去住一住，反正這甲天下的山水也久違了，若真是好住好玩，就再叫上些朋友組個團去一遊。如此計劃，就到了六月，2026，半年過去了。



李純恩