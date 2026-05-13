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莊芳菲 - 耳水不平衡困擾身心 中醫治耳眩暈防復發 | 中大說中醫

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香港中文大學中醫學院
2小時前
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生活 專欄
內容

耳水不平衡雖非致命疾患，然而若得不到妥善治療，反覆發作，對生活質量的負面影響不輕，甚為困擾身心。中醫對此症的調治，具獨到優勢，能收標本兼治佳效。

文：莊芳菲　圖：資料圖片

　　不少人會突然感到天旋地轉，甚至伴隨耳鳴、耳脹，在排除腦部或其他病變後，或會被診斷為「耳水不平衡」。其實「耳水不平衡」並非正式的病名，而是對內耳疾病引起的眩暈——美尼爾氏症的俗稱。臨床上因耳石脫落導致眩暈的耳石症，亦常被包括在「耳水不平衡」的範疇內。而近代中醫將以上由耳竅病變所引起的頭暈目眩、如坐車船、天旋地轉為主要特徵的疾病稱為「耳眩暈」，屬於難治性疾病之一。雖然不會致命，但反覆發作卻足以影響生活品質。其中的美尼爾氏症，甚至會導致不可逆轉的聽力下降。

協助人體平衡的內耳

　　人體的平衡系統靠內耳前庭、視覺和肌肉關節的感覺共同維持。當耳水（內耳的內淋巴液）壓力或成分異常，就可能出現眩暈。美尼爾氏症患者常在30至50歲間首次發病，症狀包括反覆發作的旋轉性眩暈、耳鳴、耳脹及聽力波動性下降。耳石症則因內耳耳石脫落進入半規管，干擾耳水流動，造成短暫而劇烈的眩暈，和特徵性的眼震表現。這些情況在臨床上並不罕見。

《黃帝內經》早有記載

　　中醫典籍《黃帝內經》早有「腦轉耳鳴」的記載，與現代耳水不平衡的表現相近。中醫的耳眩暈病因，可分為虛實兩端。實邪主要為風火、痰飲；虛可以是氣、血、精的虧虛，與肝、脾、腎三臟密切相關。

．虛證：腎虛、脾虛，導致髓海不足、氣血虧虛，清竅失養。

．實證：外邪侵襲、痰瘀阻滯、肝陽上亢或寒水上泛，蒙蔽清竅。

　　治療不僅要止暈止嘔，更要治風火、化痰飲，補虛損，減緩每次發病的嚴重程度，減少復發機會。

着重標本兼治

　　中醫調治耳眩暈，不只止暈，更要調養，以達標本兼治的療效：

．中藥內服

　　分期論治。如急性期常用天麻、石決明、半夏等平肝熄風，止暈止嘔；緩解期依患者體質加減用藥，改正臟腑偏性。化濕除痰的半夏白朮天麻湯、平肝潛陽的天麻鈎藤飲、滋養肝腎的杞菊地黃丸、補脾養血的歸脾湯等，皆是常用方藥。

．針灸療法

　　刺激百會、風池、太衝、內關、合谷等穴位，能醒腦開竅、平肝熄風，定眩止嘔。

．耳穴治療

　　透過耳針或王不留行籽貼壓腎、肝、脾、內耳等穴位，輔助調整臟腑，改善症狀。

．飲食與生活調養

　　飲食方面，建議各自按體質進食健脾利濕的薏仁、茯苓，補腎養耳的黑豆、枸杞，以及清肝潛陽的菊花、決明子。富含咖啡因的濃茶、咖啡及高鹽食物會影響耳水循環，油膩、辛辣的食物易生痰火，加重病情，皆應避免進食。生活上，宜保持規律作息，避免熬夜與過度勞累。太極、八段錦、游泳等運動有助改善循環。眩暈發作時更應臥床休息，保持環境安靜及幽暗。

．急性期治療

　　可配合西醫藥物快速止暈止嘔，配合低鹽飲食；針對耳石症患者，則按病情接受相應的耳石復位法。中醫則以中藥及針灸，止暈定眩，鎮靜安神。

．緩解期調理

　　透過中藥健脾補腎，化痰利水，平肝潛陽，調整臟腑陰陽平衡。以中西醫配合模式緩解病情，提升生活質量。
納入中醫

優勢病種

　　中華中醫藥學會於2018年將耳眩暈（美尼爾氏症）納入39個中醫優勢病種之一，並為其制訂了相應的診療方案。中醫強調辨證施治，從臟腑功能入手，配合針灸、耳穴、飲食及生活調養，能在緩解症狀的同時，改善體質，預防復發。

　　必須注意的是，患者切勿自行判斷或胡亂服藥，應尋求專業中醫師診治，方能獲得最佳療效。

香港中文大學
中醫學院專業顧問
莊芳菲博士
 

急性期常用天麻入藥。
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刺激內關穴定眩止嘔。
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針灸耳穴療法。
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莊芳菲博士
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2026-05-02 03:00 HKT
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