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小董 - 現代養生保健學 | 輕鬆養生

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小董
2小時前
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生活 專欄
內容

　　小董每天都聽到一些關於養生保健學的謬論，已經近乎傷害中醫體系的情況了，有見及此我決定把正確的養生保健跟大家講解。免得將來人口老化之餘，疾病與病痛成為了附屬品。

　　現代養生保健學是一門融合現代醫學、傳統養生智慧、營養學、心理學、公共衛生學等多學科理論的綜合性應用學科，它跳出了傳統養生「單純調養」的局限，也區別於臨床醫學「治病為主」的核心，以主動健康、預防為先、身心同養、全周期呵護為核心，系統性研究人體健康維護、疾病預防、體質優化與生命質量提升的規律和方法。

　　這一學科以人體生命運行規律為根本，既傳承中醫「天人合一、陰陽平衡、治未病」的養生精髓，遵循自然節律調養身心，又依託現代醫學科研成果，用科學數據指導健康實踐，摒棄盲目養生的誤區，實現傳統理念與現代科學的有機結合。其研究範疇覆蓋全生命周期，從青少年體質培育、中青年健康維繫，到老年病預防與衰老延緩，兼顧生理、心理、社會環境三重維度，打破了「養生僅針對病患或老人」的認知偏見。

　　核心內容則涵蓋科學膳食、適度運動、規律作息、心理調適、環境適配、體質調理等多個方面。它倡導個體化養生方案，根據不同人群的年齡、體質、生活習慣制定專屬保健策略，比如針對職場人群的壓力疏導、久坐防護，針對老年群體的慢性病防控、骨骼養護，而非千篇一律的養生方法。同時亦借助現代科技手段，通過健康監測、體質評估，讓養生保健更具精準性、科學性與可操作性。

　　不同於被動治療疾病，它的目標是增強機體免疫力、預防慢性疾病、緩解亞健康狀態、延緩身體衰老，最終實現生理健康、心理健康與社會適應能力的統一。小董相信，這4堂共6小時的輕鬆養生課堂能夠令大眾對養生的概念重新認識，及以正確的態度和方法去為自己的健康作打算，絕對值得。上課的形式有實體或在電話或電腦上聽課，萬勿錯過啊！

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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2026-05-06 02:00 HKT
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