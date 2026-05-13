張諾 - 吉澳慶祝天后誕 | 任意行

每年農曆三月廿三日的天后誕慶祝在本地各鄉各村遍地開花，源於昔日依靠捕魚為生的香港居民都敬拜天后，祈求出海平安、風調雨順。難得的是香港已從漁村轉型為大都市，這傳統節日不但保存下來而且越來越受重視。



今年天后誕正日適逢在周六，有幸跟隨朋友到吉澳島，體驗熱鬧的在地風景。我們清早到達沙頭角乘坐小船，途中經過鴨洲，遙望內地的鹽田港，大約15分鐘便登陸被譽為「大鵬明珠」的吉澳島。上岸時聽到鑼鼓喧天，原來醒獅已舞動起來，歡迎到訪的遊客。



島上正舉行「MeGoOut鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」，由鄉郊保育辦公室資助、中文大學主辦，與島上居民攜手，推廣吉澳的客家文化和小島風景，同時為傳統慶節活動注入新意。



我急不及待走到市集，立即被梅菜曲奇所吸引。原來主辦單位鼓勵村民研發有在地特色的小食，結果發現以梅菜做餡料的曲奇效果很好，另外一檔的油甘子醬馬卡龍也有驚喜，吉澳二嫂的芝麻花生茶粿當然也不能錯過，再加一樽紫貝天葵，非常滿足。



吉澳島坐落在著名的印洲塘，吃過各式小食後，便去登山看海。在碼頭右轉，到了吉澳村公所便會看到前往高棚頂的指示牌，由此大約行20分鐘便到達高柵頂。天公做美，雨後天朗氣清，在山上俯瞰東澳灣、澳背塘和印洲塘，景致美不勝收，遠離山下的繁華熱鬧，享受一刻的寧靜。



除天后誕外，吉澳每十年還會舉行一次「安龍太平清醮」。醮會準備工作通常在前一年農曆九月開始，村民會先「上表」，向天庭稟告醮會安排。醮期前又會封山，禁止伐木，以表示對山林與生命的尊重。



張諾