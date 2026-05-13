Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 吉澳慶祝天后誕 | 任意行

任意行
任意行
張諾
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　每年農曆三月廿三日的天后誕慶祝在本地各鄉各村遍地開花，源於昔日依靠捕魚為生的香港居民都敬拜天后，祈求出海平安、風調雨順。難得的是香港已從漁村轉型為大都市，這傳統節日不但保存下來而且越來越受重視。

　　今年天后誕正日適逢在周六，有幸跟隨朋友到吉澳島，體驗熱鬧的在地風景。我們清早到達沙頭角乘坐小船，途中經過鴨洲，遙望內地的鹽田港，大約15分鐘便登陸被譽為「大鵬明珠」的吉澳島。上岸時聽到鑼鼓喧天，原來醒獅已舞動起來，歡迎到訪的遊客。

　　島上正舉行「MeGoOut鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」，由鄉郊保育辦公室資助、中文大學主辦，與島上居民攜手，推廣吉澳的客家文化和小島風景，同時為傳統慶節活動注入新意。

　　我急不及待走到市集，立即被梅菜曲奇所吸引。原來主辦單位鼓勵村民研發有在地特色的小食，結果發現以梅菜做餡料的曲奇效果很好，另外一檔的油甘子醬馬卡龍也有驚喜，吉澳二嫂的芝麻花生茶粿當然也不能錯過，再加一樽紫貝天葵，非常滿足。

　　吉澳島坐落在著名的印洲塘，吃過各式小食後，便去登山看海。在碼頭右轉，到了吉澳村公所便會看到前往高棚頂的指示牌，由此大約行20分鐘便到達高柵頂。天公做美，雨後天朗氣清，在山上俯瞰東澳灣、澳背塘和印洲塘，景致美不勝收，遠離山下的繁華熱鬧，享受一刻的寧靜。

　　除天后誕外，吉澳每十年還會舉行一次「安龍太平清醮」。醮會準備工作通常在前一年農曆九月開始，村民會先「上表」，向天庭稟告醮會安排。醮期前又會封山，禁止伐木，以表示對山林與生命的尊重。

張諾

最Hit
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
5小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
9小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
4小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
20小時前
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感。
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感
影視圈
8小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
7小時前
香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和傳洽售餐飲業務 惠康購百佳洽談陷僵局
香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和傳洽售餐飲業務 惠康購百佳洽談陷僵局
商業創科
8小時前
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
影視圈
10小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
15小時前
更多文章
張諾 - 鄉議局音樂節慶生 | 任意行
　　國慶假期到沙田石門，參加新界鄉議局百周年音樂節，意想不到的是，現場滿是年輕面孔，氣氛充滿活力，完全打破了傳統慶祝活動的刻板印象，處處散發創意。 　　到達鄉議局大樓時中庭正舉行街舞比賽，有點像打擂台。兩名舞者互相比拼，舉手抬足之間看扁對方，然後以舞步較量。來自福建的13歲的參賽者明顯技勝一籌，多次凌空打轉，動作清脆利落，即時掌聲雷動，結果少年得了全場冠軍。原來這次比賽對各參賽者意義重大，讓
2026-05-08 02:00 HKT
任意行