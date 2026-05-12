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KellyChu - 周六揭細節 愛錶人期待 Swatch聯乘AP推「Royal Pop」料掀熱潮 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

四年前Swatch同Omega合作推出「Bioceramic MoonSwatch 系列」轟動一時，系列以親民價格重現經典Moonwatch錶，掀起一陣搶購熱潮。近日Swatch再下一城，宣布同頂級獨立製錶品牌AP（Audemars Piguet）聯名推出新品「Royal Pop」，將於今個星期六公布更多詳情，預計或又再引發排隊搶購熱潮！

　　是次聯名消息震撼全球錶友，普遍認為，AP作為獨立家族經營嘅高端製錶品牌，不屬於Swatch集團，如何促成呢場世紀合作絕對係大家都想知道嘅原因。再者AP一款入門腕錶動輒十幾萬港元，同Swatch親民定價可謂相差甚遠。有分析就認為，AP或希望透過今次合作讓品牌形象年輕化，是為未來潛在客戶鋪路。

　　雖然官方尚未公布新品細節，但網上已流傳多張疑似「Royal Pop」系列圖片。其中系列展示箱上嘅「Royal Pop」字樣，以8種顏色重複呈現，外界猜測首批可能推出8款配色。展示箱嘅設計充滿普普藝術（Pop Art）風格，頗有玩味意象。有腕錶雜誌按已知情報指，是次聯名將結合AP傳奇Royal Oak（皇家橡樹）八角形外形與Swatch充滿玩味嘅Pop系列，相當令人期待。

KellyChu
 

情報指是次聯名新品將結合Royal Oak八角形外形與Swatch Pop系列。
情報指是次聯名新品將結合Royal Oak八角形外形與Swatch Pop系列。
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