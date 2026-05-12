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林國誠 - 馬上封侯 | 五里山

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林國誠
3小時前
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生活 專欄
內容

　　現代的風水擺設和上期提及到在古時很不一樣。在明清年代非常講求寓意充滿文化色彩。到民國時代玄空橫空普及，加添正五行的元素在九宮內，可以更加精準和迅速在家內各宮的能量提升。先師馬公絕對是近代玄空學的泰山北斗，今次分享一個我記憶中未曾公開過的風水秘密。說到風水物象，我親眼見過馬公利用幾個乒乓球放另一風水物品內。當事人在兩年間升職到宅主不敢相信的高位，稱得上如古時常用的寓意馬上封侯。當事人發夢都未敢想像可以坐的高位。因為我在現場先師教我如何布這個局。當時要放置風水物象不多，只是二三件東西而已。只要位置放得準確這是相當重要，先師就是利用門路去配合物象。而物象的顏色、數量和物質是非常重要，否則不成卦象。我認為精確的風水物象使用，如夾萬的鎖匙和密碼才能打開內裏的寶庫，當然每一個夾萬內裏的財物都是不一樣，數量都會有所不同。

　　在每年的東勝大家見我用到的物象是非常講究，絕不是價值而且是色數質。舉例坊間都會常用到銅錢來化煞，但眼見常有幾個弊病；第一一般買的都是紅色尼龍繩穿住幾個薄薄的假五帝錢甚至加多一束紅色鬚使其更美觀，我可以講這不但不能化煞，反之催旺煞氣。從前真是用銅錢來化煞。首先現在大部分買來化煞的銅錢不是銅而是合金做。合金不是原材料。真正的銅是會產生銅離子，金和銀更會產生離子。因為銅是民間較容易就地取材使用。坊間又有說用五帝錢、六帝錢。我贊成用到，其中一個原因是銅錢的銅是真的。所以我喜歡用銅鑼，因為在中樂器店內買的鑼一定是用銅來製造。

林國誠

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　　很多人都會問究竟在陽居擺放風水物品的成效，我自己在這方面研究了數十年。從不同朝代的建築，到五六十年代的風水師用法有所不同。在古時的建築反而是多以寓意為用。在門楣或牆壁有許多不同的圖畫或雕刻，都是寓意吉祥，亦是屋主的心裏願望，所謂在天成氣，在地成形。如大象上面背住一個瓶，意思是太平有象。有如見一隻鶴和一隻鹿在花叢上，寓意鶴鹿同春，代表長壽。又常見到有大花瓶插着三支戟和吊着金魚圖案，意思是吉慶有餘
2026-04-28 02:00 HKT
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