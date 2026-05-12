曾安業 - 數碼排毒：重拾生活的節奏 | 安業興邦

剛過去的五一黃金周假期，旺角某一廣場人頭湧湧成為熱話。當中原因不難理解：商場內聚集多間攝影器材店，而內地Z世代近年興起復古熱潮，菲林相機及「即影即有」相機成為潮流玩物，吸引不少旅客專程前來。



菲林相機及「即影即有」相機所代表的，是一種需要等待的體驗。這股復刻風潮，對比現時可以反覆修飾、甚至以人工智能修改的數碼影像，表面上看似矛盾，實際上反映出對「體驗價值」的重新追求。



美國全國廣播公司（NBC）於4月公布一項問卷調查結果顯示，近一半（47%）18至29歲的成年人表示，如果可以選擇，他們寧願生活在過去的年代。NBC新聞訪問亦指出，年輕人對過去的嚮往，很大程度上源於他們日常離不開科技，以及長時間處於在線狀態所帶來的疲憊感。受訪者認為，在科技與地緣政治前景充滿不確定性的情況下，對過去時代的懷舊，能為Z世代帶來一種社群感與安全感。Y2K復刻與數碼排毒的興起，並非單純市場營銷，而是一種對當下生活節奏的反思。



數碼化無疑帶來極大便利，無論購物、娛樂或社交都變得方便快捷。然而，當一切變得越來越快，我們同時亦承受越來越多無形的壓力。這種由「即時滿足」主導的生活模式，正在不知不覺間削弱我們對過程的感受與耐性，亦逐漸改變了人與人之間互動的方式。



「唔好急，最緊要快」，某程度上，正是香港當下生活節奏的寫照。外賣可以即點即到，網購可以一鍵完成，甚至朋友之間的問候，也被簡化為社交媒體上的表情符號。在這種「走馬燈式」的節奏之下，「慢」反而成為一種難得的體驗。



對於經歷過沒有智能手機年代的人而言，等待曾經是生活的一部分。約朋友，要預先約定時間地點；旅程結束後，由沖曬照片到整理相簿，往往要等上一星期。這些看似「慢」的過程，反而令體驗更為深刻，也讓人更投入當下。



所謂數碼排毒指的是放下手機，遠離社交媒體，用記憶而非螢幕去記錄生活。慢一點，未必是落後，反而可能更接近我們真正需要的節奏。在節日假期與其打卡消費，不如嘗試給自己一段真正的休息時間，重新感受沒有即時回應壓力的生活。



我們亦應思考，如何為年輕一代保留「留白」的空間，重新建立不依賴數碼的生活方式，例如閱讀、運動，或更具體驗感的活動。當「快」成為常態，「慢」或許不再只是選擇，而是一種需要被重新學習的能力，也是我們重新學會欣賞生活本來節奏的開始。



曾安業