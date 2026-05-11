李夢 - 大理啊大理 | 在島上讀書

今夏旅行目的地是雲南大理，出發前，正巧遇見英國作家 Alec Ash 的《大理一年》。在中國旅居多年的他給自己取了中文名「艾禮凱」，用細膩且不乏幽默的筆法描畫大理隱居時光，讓我對蒼山洱海的彼處又多了嚮往。



艾禮凱移居大理的原因，一是失戀，二來著實厭煩了北京的忙碌與喧囂。他初到大理已敏銳捕捉到這裡迷人的「兩面性」：一面是過去的大理，白族民俗、蒼山洱海、小眾秘境等，仍有遠離塵囂的質樸，是都市人絕佳的隱居地。另一面則是未來的大理，越來越多從北上廣深「逃離」的年輕人在此駐足，改造古巷舊區，開咖啡空間、辦手作市集，讓這裡成為活力雀躍新生活的試驗場。



兩重面貌看似矛盾，卻奇妙共生。舊與新、入世與出世彼此纏繞，讓大理的肌理愈發獨特而引人好奇。《大理一年》無意美化、也不隨意評說，只是如實記錄日常：文筆村的晨光、喜洲白族人家院落、還有本地與他鄉人的邂逅分別。每個遠處來的人都試圖在大理尋找些什麼，或是愛情，或是理想，或是對生活的體悟。也許，我們嚮往的從來不是避世或隱居，而是自在隨心的生活。而大理的魅力，正正在於它的包容。



李夢