KellyChu - 中電慶祝125周年 與公眾一起創作 啟德變電站添新姿彩 學生街坊揮筆繪香港情 | Executive日記

為全港超過600萬市民供應電力嘅中電，今年慶祝125周年，特別選擇美化位於啟德新總部附近嘅承啟道變電站，為社區注入活力。是次美化活動將變電站外牆變身成為一幅巨型畫布，刻畫獅子山下嘅九龍城及啟德今昔面貌。中電亦邀請區內學生、街坊以及不同界別社會人士參與繪製。上周六區內幾間學校嘅同學仔率先拎起油漆刷體驗呢次公共藝術活動，大家都好認真咁喺牆上一筆筆塗上顏色，場面歡樂。



展現飛機掠過獅子山



據悉中電前期邀請咗本地藝術家設計呢幅巨型壁畫。細心欣賞畫作，於變電站左側嘅建築外牆，可以見到昔日中電工人鋪設電纜，讓電力供應至山上住宅區嘅情況，以及中電位於亞皆老街嘅舊總部建築，甚至九龍城區內商店林立嘅繁華盛況，反映香港人在獅子山下打拼嘅奮鬥年代。



變電站右側外牆則顯示咗今天九龍城區嘅摩登市面，包括有中電總部和啟德體育園等新地標。壁畫中嘅電動車、低空經濟及可再生能源設施等元素，亦展現咗中電對可持續未來嘅願景，以及對未來和香港嘅信心和長期承諾。



雖然藝術家沒有畫下舊啟德機場，但壁畫上方其實有一架飛機正在飛越九龍城市區，而飛機下方嘅跑道，事實上係變電站本身嘅建築設計。將建築本身融入作品嘅處理，非常有心思。小妹好期待見到成品面世，屆時定必會吸引途人駐足欣賞打卡，更可從畫中了解多一些香港嘅歷史文化。



中電自2021年推出呢個社區美化計劃，至今已華麗變身嘅變電站有11個，分布在油尖旺、觀塘、深水埗、九龍城等多個地區，成為街上一道獨特風景。中電表示，計劃目的以實際行動連結社區，希望市民透過體驗活動，增加對當區嘅認識和認同感，並加強對節能減碳及可持續發展嘅了解。



KellyChu



參與者化身小小藝術家，在巨型畫布上揮灑創意。