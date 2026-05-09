葉澍堃 - 「皇仁舊生會中菜廳」 抵食好食中菜 | 葉Sir食經

皇仁舊生會位於銅鑼灣道，跟皇仁書院同樣是本地名牌，皆因其餐廳中菜出名抵食大件，餐廳只有5、6個房間，訂位甚難，通常舊生也要輪候幾個月才有機會訂房，最近有幸應好友謙謙邀請，在那裏食了頓豐盛晚飯，我們一行18人親密地坐在房間內，晚飯由謙謙作東，訂位則全靠謝Sir，席上有議員、高官、多位名醫和律師，星光熠熠。（其實我母校聖保羅書院也出產很多醫生、律師、高官和數目最多的立法會議員！）



飯前請經理拿來梁大廚的手寫菜單，菜單字體龍飛鳳舞，遠看似抽象名畫，近看則似靈符，放在家中可保家宅平安，當然要好好珍藏！主人家謙謙非常好客，為我們帶來法國紅白餐酒、馬家茅台和蘇格蘭威士忌，一於不醉無歸。



晚餐開胃前菜是皮蛋酸薑，跟着食炸得金黃色的蝦多士，蝦肉鮮甜，多士香脆，佐酒一流。大家最期待的是飲湯時間，皆因皇仁仔口中的「例湯」原來是鮑魚佛跳牆，跟謙謙以Latour作Housewine同樣招積，大大鍋熱騰騰的湯內有鮮鮑、魚翅、原隻肘子、雞、花膠、冬菇和海參等靚料，每人分得一飯碗，食完已經半飽，金華火腿皮滑肉香，大廚建議蘸15年黑醋來食，認真講究，火腿皮是天下美食，香滑無比，食完還想打包回家，但謙謙認為太早收皮不好，只好作罷！



跟着食桂花蜜餞加拿大桶蠔，由於我不是「蠔客」，香甜的桶蠔淺嘗即止！海鮮菜式多款，首先食椒鹽陳皮煎中蝦，跟着食古法蒸大馬友和涼瓜炆膏蟹，大馬友油分充足，鮮甜香滑，是百食不厭的好魚；涼瓜炆膏蟹香口惹味，涼瓜吸取了鮮甜蟹汁，是謙謙的至愛。其他菜式有柚皮生扣鵝掌豆苗，柚皮炆得腍身，未到中秋便能食到，感覺幸福，鵝掌炆得入味，一食傾心。脆皮炸子雞也做得好，雞味香濃，謙謙連食兩件，直豎拇指。單尾是潮式炒飯，甜品是腰果露配芝麻湯圓，人人食得甜在心頭。這頓18人豐富晚餐埋單萬多元，每人幾百元抵食到暈，在某些富豪名店單是一道佛跳牆便要萬多元，皇仁舊生會果然是個搵食好地方。



葉澍堃

鮮鮑佛跳牆料靚湯甜

跟謙謙在舊生會門外留影

皮蛋酸薑

香脆蝦多士

桂花蜜餞加拿大桶蠔

每人一大碗佛跳牆

椒鹽陳皮煎中蝦

柚皮扣鵝掌

古法蒸大馬友

涼瓜炆膏蟹